El senador nacional por Santa Fe, Marcelo Lewandowski, sostuvo que "el presidente marcó el rumbo que necesitamos: producción y trabajo". "En un momento complejo del país, instó a la esperanza y a las posibilidades que tenemos los argentinos" afirmó y destacó el mensaje que dejó Alberto Fernández al inaugurar el 140° período de sesiones ordinarias del Congreso de la Nación. En ese sentido subrayó que hay que "seguir creciendo y apostando a una Argentina productiva, a la ciencia y tecnología".

Lewandowski -quien participó por primera vez de la Asamblea Legislativa en el Congreso Nacional- afirmó: "No veo otra posibilidad que no sea apostar al trabajo". En ese sentido remarcó que en el mensaje se habló "de producción, de seguir fortaleciendo a nuestras empresas -que vienen sumando números positivos después de la pandemia- con leyes como la de Agrobioindustria que va a llegar al Congreso o la de Electromovilidad para darle valor a nuestros minerales". Asimismo destacó una de las frases que dejó el Presidente en el recinto de la Cámara Baja: "Primero producimos para estabilizar y no estabilizamos para después producir"

En relación a la Provincia de Santa Fe el legislador nacional remarcó el llamado a "no demorar más tiempo en tomar decisiones tan fundamentales" como el proyecto de ley que fuera rechazado por la oposición para la reforma de la Justicia Federal. Allí se creaban el juzgado federal y una fiscalía en San Lorenzo y la Cámara Federal de Apelaciones Rosario, una nueva sala y una Secretaría de Lucha contra el Narcotráfico en la Cámara Federal de Apelaciones de Rosario, instrumentos jurídicos indispensables en la lucha contra el narcotráfico.

Sobre el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, próximo a ingresar al Congreso, Lewandowski celebró su coincidencia con lo expresado por Fernández sobre que "no hay un buen acuerdo con el Fondo, pero hay que ver cuál es el menos malo porque el problema es la deuda que nos dejaron".

Finalmente acerca de la labor legislativa que se va a dar en el Congreso Nacional durante el 2022, el legislador nacional indicó que "este año va a ser intenso en función de los proyectos de ley que anticipó el Presidente va a enviar al Congreso, a los que se sumarán las iniciativas de los integrantes de cada una de las Cámaras".