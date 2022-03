Marzo arrancó sin casos

Luego de cerrar febrero sin casos de coronavirus, situación que se dio por primera vez en el año y que no sucedía luego de dos meses y medio, Rafaela inició el mes de marzo también sin nuevos contagios de coronavirus (no se registraban 2 días consecutivos sin positivos desde el pasado 14 y 15 de noviembre), de acuerdo al reporte diario de la Coordinación Epidemiológica de la Región 2 de Salud, aunque siempre hay que tener en cuenta que durante los fines de semana y feriados se procesan muy pocas muestras. De esta manera, la ciudad registra, desde marzo del 2020, 24.768 infectados, manteniéndose activos 71, mientras que los aislados son 117 y los recuperados 24.354. En tanto, por 13º día consecutivo no se registraron fallecimientos en nuestro medio, que contabiliza 343 decesos. En cuanto a las camas ocupadas en el Hospital "Jaime Ferré", aún permanece internado un sólo pacientes Covid-19 en sala general.

A nivel provincial, el Ministerio de Salud confirmó otros 330 positivos en el territorio santafesino, que acumula 729.671, de los cuales 667.683 fueron confirmados por laboratorio, 60.924 por criterio clínico-epidemiológico y 1.064 por autotest. Las únicas ciudades que este martes reportaron más de una decena de nuevos contagios fueron Rosario con 262 y Santa Fe con 13. Además, en las últimas 24 horas fallecieron 4 personas por Covid en la "Bota", que suma 9.008 víctimas fatales. Hasta el momento, en la provincia, son 711.781 los recuperados, mientras que 8.882 continúan con el virus activo, y de acuerdo al Monitor Público de Vacunación, el total de dosis administradas es de 7.652.221, de los cuales 3.189.997 personas recibieron una dosis, 2.969.324 las dos y 1.467.727 las tres.

Por último, el Ministerio de Salud de la Nación informó que este martes las distintas jurisdicciones de todo el país confirmaron 105 muertes y 3.520 contagios de Covid-19. De acuerdo con el último parte oficial, el total de casos de coronavirus registrados en la Argentina desde el inicio de la pandemia se elevó a 8.904.176, mientras que el de víctimas fatales suma ahora 126.257. Al día de hoy se encuentran cursando la enfermedad 89.195 infectados, en tanto el número de recuperados asciende a 8.688.724. En las últimas 24 horas se realizaron 21.695 testeos, con una tasa de positividad del 16,22%, por lo que ya totalizan 34.279.674 desde principios de 2020. La cantidad de personas internadas con coronavirus en Unidades de Terapia Intensiva (UTI) era ayer de 1.136. La provincia de Buenos Aires reportó 1.130 contagios (totaliza 3.479.573 desde el comienzo de la pandemia); la ciudad de Buenos Aires, 283 (999.505); Catamarca, 36 (86.154) y Chaco, 31 (166.340), entre las más afectadas.