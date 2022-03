El transporte público al servicio de la educación

La Provincia de Santa Fe y la Municipalidad de Rafaela implementan este beneficio para alumnos, alumnas, docentes, personal no docente y asistentes escolares. Son dos trámites diferentes y cada uno tiene su propia modalidad, uno se realiza desde la página web del Municipio y, el otro, desde la web del Gobierno provincial.

La Provincia de Santa Fe y la Municipalidad de Rafaela implementan el Boleto Educativo Gratuito para alumnos, alumnas, docentes, personal no docente y asistentes escolares. Con este beneficio, desde los distintos estamentos del Estado se busca garantizar el derecho a la educación a través del servicio del transporte público. En este sentido, resulta necesario diferenciar el Boleto Educativo Gratuito de la ciudad de Rafaela del Boleto Educativo Gratuito de la Provincia. El primero fue establecido a través de la Ordenanza N° 4.824 en el año 2017, y el segundo fue una decisión del gobernador Omar Perotti que se implementó para todas las localidades del territorio santafesino desde el año 2021.

Ambos son políticas públicas que tienen como finalidad acompañar la educación y garantizar el acceso seguro a las instituciones educativas de la Provincia.



BEG LOCAL

Está destinado para los niveles primario, secundario, terciario y universitario de los establecimientos de nuestra ciudad. Deberán tramitar el Boleto Educativo Gratuito accediendo a la página web www.rafaela.gob.ar. En el banner "Turnos web" que se encuentra ubicado en el inicio, se debe seleccionar la Unidad de Gestión SUBE (UGS) donde se realizará el trámite: el hall de la Municipalidad, el Parque Islas Malvinas o la Terminal de Ómnibus. Posteriormente, se tiene que descargar y completar el formulario de solicitud ingresando al siguiente link: https://www.rafaela.gob.ar/Sitio/#/Programa/297. Si bien en las UGS se encontrará este formulario para completarlo de forma manual, se solicita que los datos también se carguen en el formulario digital desde la web.

El día y horario del turno, la persona tendrá que presentarse a la UGS con el formulario de solicitud firmado por la autoridad de la institución, el DNI digital (ya que se realiza con el número de trámite del documento) y la tarjeta SUBE para la carga del atributo.



HORARIOS DE ATENCION

El horario de atención en el hall del municipio (Moreno 8) es de lunes a viernes de 7:30 a 12:30. El Parque Islas Malvinas (Tucumán 110) atiende de lunes a viernes de 7:30 a 12:10 y, por la tarde, de 14:45 a 19:00. Por otro lado, a la Terminal de Ómnibus (avenida Ernesto Salva 1608) se puede asistir de lunes a viernes de 6:30 a 19:15.

Además, se pueden conocer los recorridos de las distintas líneas de colectivos y el horario de cada una de las paradas. Para esto se debe ingresar al siguiente link https://www.rafaela.gob.ar/Sitio/#/Programa/300, y una vez allí, hacer click en el banner “Horarios y paradas”.



BEG PROVINCIAL

El Boleto Educativo Gratuito provincial se implementó en el año 2021 por el gobernador Omar Perotti y garantiza el transporte público gratuito para alumnos, alumnas, docentes, personal no docente y asistentes escolares de las demás localidades del territorio santafesino que no contaban con este beneficio. El mismo también habilita a al grupo de beneficiarios y beneficiarias a trasladarse hacia instituciones educativas pertenecientes al sistema provincial que están ubicadas en otras localidades del territorio santafesino. Cabe mencionar que es de forma totalmente gratuita. Quienes necesiten solicitarlo, podrán llevar a cabo el trámite de forma online ingresando a la página web https://www.santafe.gov.ar/ y al banner “Boleto Educativo”.