Qué deberán hacer los jubilados para poder cobrar

Por Silvia Stang (*). - A partir de marzo, para acceder a sus haberes millones de jubilados y pensionados del sistema de la ANSeS deberán probar su supervivencia mediante un trámite. Será así a pesar de una promesa hecha por el Gobierno en septiembre de 2020, cuando se anunció el lanzamiento de una plataforma digital de “hechos vitales” y se dijo que eso evitaría el regreso de esta exigencia, por entonces suspendida por la pandemia.

La frecuencia y la modalidad de la “fe de vida” serán distintas según la entidad bancaria donde se perciban los ingresos. Hay, además, bancos que no pedirán nada y otros en los cuales la obligación será diferente en función de la edad de la persona.

A continuación, una guía para entender de qué se trata el trámite y, banco por banco, qué se les pedirá a quienes reciben prestaciones, tanto del sistema contributivo como del no contributivo.



- ¿Qué es la fe de vida y por qué en los últimos meses no se hizo?

- Es un trámite requerido para probar la supervivencia de los titulares de beneficios previsionales. Por la pandemia, esta exigencia fue suspendida en marzo de 2020. La última prórroga de esa suspensión llevó el plazo hasta el 28 de febrero de este año. La modalidad tradicional es la de ir personalmente al banco, aunque ya antes de la llegada del Covid-19 algunos bancos habían comenzado a ofrecer formas no presenciales, algo que ahora se hará más extensivo. Si se va al banco en forma personal todos los meses, eso ya cuenta como verificación de supervivencia.



- ¿Cuál es la norma referida al tema y qué establece?

- La resolución 277 de la ANSeS, de diciembre de 2021, prorrogó la suspensión del trámite hasta el 28 de este mes. Y dispuso “los agentes pagadores [los bancos] son los únicos responsables” de controlar que nadie perciba haberes correspondientes a personas fallecidas. La normativa indica que no podrán exigirse la presencia física en las sucursales para acreditar la supervivencia, lo cual las obliga a disponer de otros medios. En muchas entidades el regreso de la fe de vida provocó malestar, porque se considera que es el Estado el que debería procurar contar con la información sobre la muerte de beneficiarios, para garantizar que solo se realicen los pagos que correspondan.

Al estar la responsabilidad de verificar la supervivencia en cabeza de los bancos, ellos deben hacerse cargo del monto de los eventuales pagos indebidos y, además, abonar multas por esos casos. La resolución aclara que hay un listado con fechas de defunciones que la ANSeS envía semanalmente a los bancos, pero establece que eso debe ser considerado solo “a título de colaboración”.

La disconformidad tiene que ver también con que un año y medio atrás el Gobierno, en un acto con varios funcionarios, como el entonces ministro de Salud, Ginés González García, el titular de la cartera del Interior, Eduardo de Pedro, y la directora ejecutiva de la ANSeS , Fernanda Raverta, anunció el lanzamiento de una plataforma con la cual, se dijo, “el Estado va a simplificar la vida a millones de argentinos y argentinas, que además de no tener que dar más Fe de Vida para cobrar sus jubilaciones, podrán obtener partidas de nacimiento y defunción de forma digital”.



-¿Cómo será el trámite, según en qué banco se cobre?



* Banco Nación.

Se deberá dar la fe de vida todos los meses y serán válidas las siguientes formas, además de la presencial:

* Uso de la app BNA+; que pide escanear el rostro del titular del beneficio.

* Pago en cualquier comercio con una tarjeta de crédito del banco.

* Pago de una compra presencial en farmacias o supermercados con tarjeta de débito (se presume que en esos lugares se pide el DNI).

* Uso de cajeros automáticos con lector de huella digital.

La entidad estatal, que paga unas 3 millones de prestaciones, les comunicó por mail a los jubilados que se está “trabajando en conjunto con la ANSeS y el Registro Nacional de las Personas (Renaper) para desarrollar un mecanismo que reemplace definitivamente el trámite de fe de vida en todo el país”.



* Banco Macro.

La entidad paga más de 700.000 jubilaciones y pensiones.

* Uso de la plataforma digital “Macro Jubilados”, a la que se ingresa a través de la página web del banco. Se requiere una foto del DNI, frente y dorso, y sacar selfies del beneficiario, siguiendo instrucciones del sistema.

* Pago de compras con la tarjeta de débito del banco en comercios.



* Credicoop.

Quienes tienen 75 años de edad o más deberán dar fe de vida mensualmente, según informa la entidad. Deberán hacerlo al menos dos días antes de la fecha de cobro. Medios no presenciales habilitados:

* Uso de la tarjeta de crédito o de débito del banco.

(*) Editora de Economía de Diario La Nación.