Discusión entre novios terminó en la Comisaría

En la jornada del lunes, personal policial de la Comisaría Seccional 1a. fue comisionado al sector sur de su jurisdicción, ya que en ese lugar se habían reportado problemas familiares con características violentas.

Al llegar al lugar, los uniformados se toparon con un joven quien tenía entre sus manos una pistola de aire comprimido, la cual entregó de inmediato al personal policial actuante. El joven de 16 años, fue identificado como Cristian B. y la pistola se trató de una marca Castor de color negra.

En ese contexto de mucha tensión, la tía del jovencito, Claudia B. de 31 años, manifestó que su sobrino vivía con su novia Karen C. de 17 años, y que en la mañana de ese mismo día habían mantenido una fuerte discusión, luego de la cual la joven se retiró con sus padres.

En el lugar también se encontraba la mamá de Karen C., quien expresó que "estaba cansada" que Cristian B. maltrate a su hija y que se acercaría hasta la Comisaría 1a. junto a la misma para dejar asentado el motivo de su preocupación.

Se procedió así al formal secuestro de una pistola de aire comprimido marca Castor, color negra, y en sede policial el personal actuante tomó comunicación con el Juzgado de Menores de la Primera Nominación, donde se dispuso que se cite a la menor Karen C. con su progenitora y se le tome una ampliación de lo sucedido, a los fines de esclarecer si corresponde a algún tipo de delito.

Mientras tanto se ordenó asimismo que no se tomen medidas con el menor Cristian B.



ARMAS DE FUEGO

SECUESTRADAS

Durante el fin de semana largo, numerarios de diferentes dependencias que integran la Policía de Santa Fe, lograron el secuestro de unas 29 armas de fuego de diversas características y calibres (revólveres, pistolas, carabinas y escopetas), tras procedimientos concretados en diferentes ciudades y localidades de nuestra provincia.

A estos secuestros de armas no fue ajena nuestra geografía:

* En esta ciudad de Rafaela, lograron el secuestro de una escopeta calibre 16 con numerosos cartuchos intactos.

* Igualmente, en la ciudad de San Cristóbal, incautaron una escopeta de grueso calibre y una carabina calibre 22, aprehendieron a dos adultos y trasladaron de manera preventiva a un adolescente.



DETIENEN PRÓFUGO

DE LA JUSTICIA

Un hombre de 36 años requerido por la Justicia de Córdoba por ilícitos cometidos en dicha provincia fue detenido en las últimas horas en nuestra ciudad.

El individuo fue identificado en intersección de Bv. Lehmann y calle Chile de esta ciudad de Rafaela por efectivos de la Brigada Motorizada de la UR V en momentos que realizaban recorridas de prevención y seguridad ordenadas por la Jefatura de la UR V. Se lo detuvo y trasladó a sede policial a los fines legales correspondientes.