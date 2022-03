El arquero es figura y no alcanza

Lejos de recomponer su imagen, Atlético la desdibujó aún más y se volvió otra vez con las manos vacías en la segunda presentación de visitante, la tercera en el torneo. Esta vez no fue con Belgrano, a priori uno de los principales candidatos a ascender, sino con un Almirante Brown que venía de capa caída con dos derrotas consecutivas en cinco días. A "la Fragata" le bastó con una jugada muy simple en este fútbol moderno, peinada en el primer palo de un córner y Chavez entrando por el segundo palo para convertir, y quedarse así con los tres puntos.

El equipo de Forestello no solamente profundizó su anemia ofensiva, sino que esta vez aparecieron desatenciones en el fondo que no se habían notado con anterioridad. Y claramente de no ser por Julio Salvá, el resultado hubiera sido más abultado.

Lo único más o menos aceptable en cuanto a la performance colectiva fueron los primeros 10 minutos del encuentro para el equipo rafaelino. En ese pasaje estuvieron bien plantados Romero y Bellocq en el medio, Aguirre insinuaba cosas interesantes proyectándose con criterio por la izquierda, y Bieler, aún jugando más de espaldas al arco que de frente, se veía activo con las descargas. En la derecha Portillo intentaba, pero generalmente nunca podía llegar a lanzar los centros.

De los 15' en adelante emparejó Brown y fue haciéndose cada vez mas protagonista. El elenco de Nardozza fue buscando atacar generalmente por la izquierda, donde la subida de Fernández le traía problemas a Galetto. Y por el medio los García manejaban bastante bien la pelota, que pasó a ser propiedad del dueño de casa.

Para suerte de la Crema, Colombini no estaba en una buena tarde. El habitualmente peligroso delantero de los mirasoles empezó a fallar una y otra vez, generalmente por mérito del seguro arquero de Atlético. Un par de esas opciones, no obstante, no fueron asistencias de sus compañeros, sino despejes fallidos de la última línea visitante.

Antes de que se cierre la primera etapa también tuvo su oportunidad Chavez en el dueño de casa en un pase largo de un tiro libre, y Salvá estuvo muy atento ganando el duelo cuando el atacante quería pasarlo por arriba.

Para el segundo tiempo Forestello mandó a cancha a Cardozo y Lencina, por Borgnino (estaba amonestado) y Portillo. Si la idea pasaba por tener un poco más de control a través del ex Independiente Rivadavia, jugando cerca de los dos delanteros de área, no dio réditos. En la cancha no hubo mejorías y el trámite no sufrió alteraciones respecto de los 45' iniciales.

El Almirante siguió buscando, abriendo la cancha y empezando a forzar corners. En uno de ellos, a los 6 minutos, llegó la peinada en el primer palo, Salvá quedó fuera de acción y Chávez apareció solo por el segundo para empujar al gol, casi abajo del arco.

Desde ese momento, la responsabilidad pasó a ser del elenco rafaelino, pero no se hizo cargo. Si bien sacó un poco el pie del acelerador el conjunto de Nardozza, igual siguió dejando una mejor imagen en la cancha. Esto aún cuando el Yagui continuó moviendo el banco, con la entrada de Luna por Bellocq, para que quede Romero como único "5".

Recién cuando quedaban 3 minutos y por un error de Martinez que salió mal en un centro pasado, Lencina tuvo la única chance neta para Atlético en 90 minutos, pero su cabezazo se fue desviado. Del otro lado, el ingresado Gómez tuvo el segundo de contra, pero nuevamente Salvá lo evitó.

Otra actuación decepcionante para lo que es indudablemente un mal inicio de torneo para Atlético de Rafaela. Habrá que esperar si para el domingo Forestello puede modificar algo, desde lo táctico o en los intérpretes, para ofrecer una imagen acorde a las expectativas de pelear por cosas importantes.



ALTE. BROWN 1 - ATLETICO 0

Estadio: Fragata Sarmiento.

Arbitro: Pablo Giménez. Asistente 1: Juan Pablo Millenar. Asistente 2: Lucas Ripolli. Cuarto Árbitro: Sebastián Habib.

Almirante Brown: Ramiro Martínez; Cristian Varela (78' Leandro Flores), Agustín Dattola, Alan Barrionuevo y Ramiro Fernández; Patricio Nuñez (87' Ian Rasso), Rodrigo Vélez, José Luis García (72' Víctor Gómez) y Diego García (78' Juan De Tomasso); Ignacio Colombini y Cristian Chávez (72' Florián Monzón). Sup: Peralta Salinas y Matias Piteo. DT: Fabián Nardozza.

Atlético de Rafaela: Julio Salvá; Juan Galetto (86' Facundo Nadalin), Fabricio Fontanini, Guido Milán y Jonás Aguirre; Emiliano Romero (86' Facundo Soloa), Franco Bellocq (66' Alex Luna), Facundo Castillón; Ayrton Portillo (45' Gonzalo Lenncina), Claudio Bieler y Marco Borgnino (45' Diego Cardozo). Sup: Agustín Grinovero, Jonatan Fleita, DT: Rubén Darío Forestello.



Segundo tiempo: a los 6' gol de Chávez (AB).

Amonestados: Borgnino, Bellocq, Bieler, Romero, Lencina (AR); Varela, Fernández, Diego García (AB).