Contepomi, por ahora, no piensa en Los Pumas

Después de la salida de Mario Ledesma como head coach de Argentina, uno de los nombres más fuertes que se empezó a asociar para encabezar al equipo fue y es el de Felipe Contepomi. Sin embargo, el exback dijo al respecto: "Para ser honesto... Son todos rumores, no he escuchado nada de nadie en la Unión Argentina, personalmente conmigo, hablando conmigo. O no he escuchado a nadie de la UAR diciendo públicamente nada... Entonces lo único que escuché es gente escribiendo y no he visto mucho porque no tengo redes sociales. Tengo suerte en ese sentido, solo lo que ha salido en las noticias".

"Habiendo dicho eso, siempre les pedimos a nuestros jugadores que vivan en el presente y si les pedimos eso a los jugadores, debes hacerlo tú mismo. Para mí no se trata de pensar en las posibilidades o en las cosas... No sé de dónde salió, pero sé que era una gran [historia] que circulaba. Estoy muy feliz aquí en Leinster, tengo un año más de contrato, espero que incluso más. Tengo que hacer bien mi trabajo para empezar...", agregó el actual entrenador de backs de Leinster.

Agregó que "Definitivamente diría, si me preguntas, que sí me gustaría entrenar internacionalmente, bueno, puedo decir que sí. ¿Cuándo? No sé. En los deportes profesionales, siempre te estás preparando y cuando surgen oportunidades, simplemente las aprovechas, pero puedo decirte que aquí en Leinster, todavía me estoy desarrollando, sigo creciendo. Siento que sigo aprendiendo todos los días. El día que me estanque en una curva de aprendizaje, ese es el día en el que definitivamente tendré que seguir adelante. Por el momento no me ha pasado en Leinster", cerró el exjugador de Los Pumas.