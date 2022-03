Rusia se quedó sin Mundial de voleibol

BUENOS AIRES, 2 (NA). - La Federación Internacional de Voleibol (FIVB) decidió ayer retirarle a Rusia la organización del Mundial de la especialidad que se iba a disputar en ese país entre agosto y septiembre. Pero además de quitarle a Rusia la organización del Mundial, la FIVB excluyó a todas las selecciones y clubes de ese país y de Bielorrusia para cualquier tipo de competencia.La FIVB se alineó así con la decisión del Comité Olímpico Internacional (COI) y la FIFA, de sancionar a las federaciones rusas por la invasión a Ucrania. "Tras la invasión militar de Rusia a Ucrania, la FIVB sigue muy preocupada por la situación cada vez mayor y por la seguridad del pueblo de Ucrania", indicó la FIVB en un comunicado publicado en su página web.En ese sentido se indicó que "el Consejo de Administración de la FIVB ha llegado a la conclusión de que sería imposible preparar y organizar los Campeonatos Mundiales en Rusia debido a la guerra en Ucrania". "En consecuencia, ha decidido desplazar a Rusia de la organización del Campeonato Mundial de Voleibol Masculino FIVB programado para agosto y septiembre de 2022", enfatizó.La FIVB todavía no confirmó qué país organizará el Mundial tras la quita a Rusia la organización del evento, aunque no hizo referencia de alguna sobre alguna sanción a la selección. "La FIVB buscará una(s) nación(es) anfitriona(s) alternativa(s) para garantizar que la familia mundial del voleibol, incluidas las federaciones nacionales, los atletas, los oficiales y los fanáticos, se sientan seguros y orgullosos de participar en un festival deportivo alegre y pacífico", enfatizó.La decisión de la FIVB se da luego que Francia, campeón olímpico, y Polonia, campeón mundial, habían anunciado su intención de boicotear el evento si se mantenía a Rusia como sede. En otra resolución se indicó: "Todos los equipos nacionales, clubes, oficiales y atletas de voleibol de playa y voleibol de nieve de Rusia y Bielorrusia no podrán participar en ningún eventos internacionales o continental hasta nuevos aviso".