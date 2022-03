Canela y su análisis luego de Bahía Blanca

Juan Ignacio Canela se volvió sin sumar puntos de Bahía Blanca, por la primera fecha del Turismo Nacional Clase 2. Con el Volkswagen Gol mostró rendimientos parciales excelentes, pero diferentes situaciones en pista lo dejaron fuera de batalla.

Yendo de menor a mayor, Canela quedó entreverado en medio del pelotón para la tercera serie, pero eso no impidió un fuerte avance inicial, quedando en plena batalla por los primeros puestos. Un toque con Lucas Yerobi le sacó la goma de la llanta y Juani aguantó en pista como pudo, pero eso lo obligó a caer en el clasificador, llegando noveno.

La final iba a ser difícil, en un circuito con pocos espacios para ganar terreno, pero Canela dio todo y en la primera vuelta había ganado diez puestos. Posteriormente, cuando ya estaba firme entre los quince mejores, un toque con Marcelo Guevara generó una sanción en contra del rafaelino, y eso lo dejó sin puntos.

“En la primera vuelta de la serie, octavo pasé a cuarto y en la recta principal me le pongo a la par a Yerobi y Leanez, pero yendo por fuera en la curva uno, Yerobi me pegó y me rompió la llanta y la cubierta. Eso me perjudicó para el resto del fin de semana”, afirmó Canela, quien no contó con la suerte necesaria en esta oportunidad.

Sobre la final, explicó: “Largando 27º la final, gané diez puestos en una vuelta y venía revirtiendo todo, esquivé unos autos en un accidente y luego volví a remontar lugares, pero me terminaron excluyendo por un toque a Guevara, que fue sin intención, en la última vuelta. Pérez lo pasó y me tiré atrás suyo y Guevara no me vio y se cerró, y ahí se produjo el toque”.

Finalmente, Juani analizó: “El comisario deportivo me excluyó por eso y no entiendo de qué lado la miraron. Hay cosas que no compartí de este año del arranque del TN, y ojalá se revea un poco más la manera de ver y analizar las maniobras. Nosotros estamos pensando en Paraná (20 de marzo), para sumar fuerte y sumarnos a la lucha por el campeonato”.