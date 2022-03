Los mercados ante un nuevo escenario

BUENOS AIRES, 1 (NA). - Cuando mañana reabran los mercados tras el fin de semana largo, los operadores dan por sentado que operarán con un nuevo escenario en el que se conocerán los términos del acuerdo que el Gobierno argentino cerró con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

Auguran que el anuncio se llevará a cabo este martes, luego de duras negociaciones que terminaron de definirse durante la madrugada del domingo para renegociar una deuda de US$ 44.000 millones.

Algunos de los elementos que se incluirán en el nuevo entendimiento que circula en estas horas por los teléfonos de los hombres de mercado con información que se habría filtrado desde Washington y que hasta ahora se desconocían, es el de un préstamo por US$ 3.000 millones al 4,5% anual para el repago del vencimiento de marzo, según informaron fuentes de mercado a NA.

El acuerdo incluye el compromiso del gobierno argentino de recomponer las reservas para devolver los dólares que los bancos le adelantaron al Gobierno por los US$ 4.500 millones de los Derechos Especiales de Giro.

El entendimiento con el organismo internacional de crédito incorporaría un mecanismo para permitir la salida controlada de los fondos Templeton y Pimco, que siguen atrapados en Argentina con bonos en pesos ajustables por CER por valor de US$ 4.000 millones.

Los dos fondos se llevarán a cambio un par de bonos en dólares a diez años y entregarán los papeles ajustables por inflación en moneda local. De ese modo, se evitará que la salida de Pimco y Templeton presione sobre la cotización de los dólares financieros, lo que haría estallar la brecha con un blue que podría trepar a $300 o $350

Por otro lado, el problema de las tarifas que había detenido las negociaciones en los últimos días se resolvió con un salida salomónica.

No será el 20% de aumentos que ordenaba la vicepresidenta Cristina Fernández, pero tampoco el 60% que pedía el FMI: serán del 45% lo que marcaría una suba por encima de lo que exigía el kirchnerismo, pero debajo del ajuste de los salarios que el gobierno prevé que habrá este año y, por lo tanto, también de la inflación.