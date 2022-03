Diego Santilli contra el kirchnerismo

BUENOS AIRES, 1 (NA). - El diputado nacional Diego Santilli, de Juntos por el Cambio, criticó duro al oficialismo por cómo se posiciona frente al conflicto ruso-ucraniano y sostuvo: "Veo actuar al Gobierno y parece que el kirchnerismo está siempre con las dictaduras".

"Estamos ante una tragedia humanitaria", remarcó el ex vicejefe de gobierno porteño y dijo que "esto no es inaceptable y debe ser absolutamente repudiado".

Santilli además calificó de "desafortunada" la gira que realizó semanas atrás el presidente Alberto Fernández, que incluyó una visita a Rusia y una reunión con Vladimir Putin.

"Está claro que hay una situación no democrática en Rusia", insistió Santilli, quien precisó: "cinco mil rusos fueron presos por una protesta, se persigue a los opositores y se envenena al que no piensa igual".

"Estamos hablando de millones de ucranianos que se tienen que ir, parece una película de 100 años atrás. Entonces no hay que ser tibios", planteó el diputado.

Por otro lado, consultado sobre la política local, Santilli criticó al oficialismo y señaló que ya no debe responsabilizar a la anterior gestión de Cambiemos: "No hay más espacio para el 'ah, pero Macri'. Están gobernando hace dos años", planteó.