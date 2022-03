Argentina condenó la invasión y maniobras

BUENOS AIRES, 1 (NA). - El canciller, Santiago Cafiero, participó ayer de una sesión del Consejo de Derechos Humanos de la ONU y condenó "la invasión a Ucrania, así como las operaciones militares en su territorio" por parte de Rusia, a quien instó a que "cese inmediatamente en el uso de la fuerza".

Mientras en Ucrania continúan los enfrentamientos y el número de víctimas fatales asciende, el funcionario nacional subrayó en Ginebra que "las guerras preventivas son condenables porque no son lícitas" y destacó que "para discutir está la diplomacia".

"La Argentina reitera a la Federación de Rusia que cese inmediatamente en el uso de la fuerza y condena la invasión a Ucrania así como las operaciones militares en su territorio", manifestó el titular del Palacio San Martín en su discurso.

Y agregó: "La tragedia que vemos hoy en Ucrania nos confirma que no hay seguridad internacional con escaladas, provengan del país que provengan. La lógica de la escalada surge de una dinámica peligrosa. Su corazón es la amenaza. No construye, destruye".

En el Segmento de Alto Nivel del período de sesiones número 49 del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, el ministro de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto afirmó que "el mundo no soporta más sufrimiento ni debe tolerar más muertos. La paz es urgente".

"Creo en estas horas de dolor e incertidumbre que debemos apegarnos a la preservación de la vida como el más supremo de los derechos humanos", planteó Cafiero.

Además, expresó que "la comunidad internacional no tiene derecho a condenar la preocupación de ningún Estado sobre su seguridad. Tampoco eventuales denuncias por el supuesto incumplimiento de acuerdos preexistentes. Toda preocupación es legítima, y en todo caso será materia discutible en una mesa de negociaciones o en el foro pertinente".

Y profundizó: "Lo que no es legítimo es recurrir al uso de la fuerza y violar la integridad territorial de otro Estado como forma de resolver un conflicto".

Durante su exposición, el canciller destacó: "El multilateralismo es para la Argentina su ámbito natural de ejercicio diplomático. Reiteramos nuestro compromiso con la negociación y el diálogo como forma de convivencia internacional, y estamos convencidos de que las herramientas multilaterales crecerán en prestigio cuanto más eficaces sean para resolver los desafíos y las crisis de la Humanidad".

"La paz es un horizonte posible. Vengo de una Sudamérica que se caracteriza por un enorme capital en este mundo de incertidumbres: es zona de paz. De paz duradera", remarcó el jefe de la diplomacia argentina.

"Hoy es uno de esos momentos de la historia en que estos objetivos se ponen dramáticamente a prueba. Nos convocan nada menos que la preservación de la paz y la vida", finalizó el canciller.



ESTADOS UNIDOS

En el medio del convulsionado escenario mundial por la invasión rusa a Ucrania, el gobierno de Estados Unidos reconoció y agradeció al cambio de postura de la Argentina sobre el conflicto bélico, y un gesto que también se puede enmarcar en las negociaciones con el FMI por la restructuración de deuda.

"Hablé con Jorge Argüello (embajador argentino en Estados Unidos) y le agradecí la condena a la invasión premeditada y no provocada de Rusia a Ucrania”, expresó la subsecretaria de Estado estadounidense, Victoria Nuland, a través de las redes sociales. Ambos funcionarios participaron del foro de las Naciones Unidas que se realiza en la ciudad suiza de Ginebra.