La solidaridad de Rodríguez Larreta

BUENOS AIRES, 1 (NA). - El jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, se solidarizó con el alcalde de Kiev, el reconocido ex boxeador Vitali Klitschko, al ratificar su condena a la invasión rusa.

La carta de respaldo fue entregada al encargado de Negocios de la Embajada de Ucrania en la Argentina, Sergiy Nebrat, por el secretario general y de Relaciones Internacionales del Gobierno de la Ciudad, Fernando Straface.

En la misiva, el referente del PRO transmitió su "absoluta solidaridad con el pueblo ucraniano y los habitantes de Kiev en este momento de gran sufrimiento".

"Al ver las terribles imágenes de la invasión, no puedo sino recordar la pasión con que me habló de su ciudad cuando nos conocimos en Montreal, en el año 2017", señaló Rodríguez Larreta a Klitschko.

El mandatario porteño subrayó que "la invasión rusa debe ser condenada por todos los países y las fuerzas políticas. No podemos permanecer indiferentes. Como usted ha reclamado en muchas ocasiones, esperamos que la comunidad internacional responda con firmeza y contundencia a esta flagrante violación de la soberanía y la integridad territorial de Ucrania, principios fundamentales del derecho internacional y la convivencia pacífica entre las naciones", remarcó.

Además, señaló que el Gobierno de la Ciudad se puso a disposición de la numerosa comunidad ucraniana en la Argentina y agregó: "Hemos solicitado al Gobierno nacional argentino que condene la invasión en forma urgente, decidida e inequívoca. Estamos atentos a hacer lo que esté a nuestro alcance para aliviar el sufrimiento del pueblo ucraniano".

Al hacer entrega de la carta de Rodríguez Larreta, Straface manifestó a Nebrat: "Expresamos el compromiso del Gobierno de la Ciudad con la crisis que hoy atraviesa Ucrania y condenamos de manera inequívoca la invasión de la Federación Rusa a Ucrania, un Estado soberano​​. Acompañamos el pedido de paz y el cese de las acciones hostiles".

Buenos Aires y Kiev son ciudades hermanas desde 1993: el pasado viernes la Ciudad iluminó​ el Obelisco con los colores de la bandera de Ucrania en solidaridad con los habitantes de ese país ​y la comunidad ucraniana que reside en la Argentina.