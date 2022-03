Empezaron las negociaciones entre las delegaciones de Rusia y Ucrania

BUENOS AIRES, 1 (NA). - Las conversaciones entre las delegaciones rusa y ucraniana se iniciaron ayer en la región de Gómel, en Bielorrusia, tras lo cual las delegaciones regresaron a sus respectivas capitales para someter a consulta lo tratado.

La de este lunes fue la primera reunión ya que se pactó otra, según informaron agencias internacionales.

Las negociaciones no impidieron que continúen las acciones bélicas por parte de Rusia en territorio ucraniano, lo que derivó en nuevas reacciones de la comunidad internacional, financiera y empresaria en todo el mundo.

En el quinto día de la invasión de Rusia sobre Ucrania, la atención se centró en la frontera con Bielorrusia, donde se desarrolló el esperado encuentro que dará inicio a una ronda de negociaciones para intentar terminar con el conflicto bélico.

El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky aceptó iniciar el diálogo, aunque en principio había rechazado hacerlo en el territorio que comanda Aleksandr Lukashenko por considerarlo cómplice de la agresión rusa.

La reunión tuvo lugar en el puesto de control Alexandrovka - Vilcha, en la frontera entre Bielorrusia y Ucrania. Horas antes, el presidente ruso Vladimir Putin ordenó que las fuerzas de disuasión nucleares de Rusia sean puestas en alerta.

Según trascendió en las últimas horas, Rusia exigió para finalizar la guerra que Ucrania reconozca su soberanía sobre la península de Crimea.

"Reconocimiento de la soberanía rusa de Crimea y la desmilitarización y la desnazificación del Estado ucraniano y la promesa de su estatuto neutro", pidió Putin como condiciones preliminares.

A su vez el presidente ruso subrayó que la resolución del conflicto era posible "solo si los intereses de seguridad legítimos de Rusia eran tomados en cuenta sin condición".

Antes de que comenzara, el Kremlin había manifestado que no anunciarían su postura y Ucrania reclamó el alto fuego y el cese inmediato de la llegada de militares rusos.

Luego de la reunión se acordó una "segunda ronda" entre ambas delegaciones y así tratar de finalizar con la guerra que ya dejó muertos, heridos y miles de personas que debieron abandonar el país.

En tanto, este lunes, familias ucranianas aterrorizadas se apiñaban en refugios, sótanos o pasillos, esperando averiguar cómo avanzaban las negociaciones.

El ministro de Exteriores bielorruso, Vladímir Makéi, manifestó su esperanza de que Rusia y Ucrania puedan encontrar -durante las negociaciones bilaterales que acaban de comenzar en la región bielorrusa de Gómel- una solución a todas las cuestiones que forman parte de la actual crisis entre ambos países.

El número exacto de muertos no está claro, pero el jefe de derechos humanos de la ONU dijo que 102 civiles fallecieron y cientos resultaron heridos, advirtiendo que la cifra probablemente era una gran subestimación, en tanto el presidente de Ucrania dijo que al menos 16 niños estaban entre los muertos.

Se calcula en medio millón la cifra del contingente ucraniano que optó por emigrar.

Mientras tanto, la Unión Europea anunció un proyecto para cerrarle el espacio aéreo a Rusia en todo su territorio -medida que ya tomaron varios de los países que la conforman- y anunció financiamiento militar para las tropas de Ucrania.

En otro paso en la estrategia en las Naciones Unidas, el gobierno ucraniano confirmó que denunció a Rusia ante la Corte Penal Internacional de La Haya.

La reacción internacional no se hizo esperar cuando, durante la primera ronda de negociaciones entre representantes de Rusia y Ucrania, se conocieron los videos compartidos en las redes sociales que mostraron un típico ataque con municiones en racimo en un área urbana densa, como la de la segunda ciudad ucraniana, Kharki, que causó la muerte de decenas de civiles.

De inmediato, Shell anunció que seguiría a BP en la desinversión de sus empresas conjuntas en Rusia , retirándose de proyectos con la corporación de gas rusa, Gazprom.

Turquía reaccionó prohibiendo a todos los buques de guerra cruzar los estrechos del Bósforo y los Dardanelos que conducen al Mar Negro, de modo de bloquear la ruta de cuatro barcos rusos que esperan cruzar desde el Mediterráneo.

Asimismo, se sucedieron continuas protestas en todo el mundo contra la invasión, e incluso en la propia Rusia, desde el jueves se llevan detenidas casi 6.000 personas que marchaban contra la guerra.