El Pentágono tratará de establecer un canal de comunicación con Putin

BUENOS AIRES, 1 (NA). - El Pentágono prevé establecer un canal de comunicación con Rusia en medio de la situación en Ucrania, informó el diario "Político", citando fuentes del Departamento de Defensa de los Estados Unidos, país que ayer comenzó a evacuar sus embajadas en Bielorrusia y Rusia.

El medio citó a un alto funcionario del Pentágono, quien abundó que Washington no recibió ninguna respuesta de Moscú.

Una de las fuentes del periódico sostuvo que se podría tratar del canal de comunicación que los Estados Unidos y Rusia establecieron en 2015 para resolver el conflicto en Siria.

Mientras tanto, el Departamento de Estado de Estados Unidos comunicó este lunes que suspendió las operaciones de la embajada estadounidense en Bielorrusia y autorizó la salida voluntaria de empleados "no encargados de tareas de emergencia" y de familiares en la embajada estadounidense en Rusia.

El comunicado dice que Washington tomó estas medidas debido a las actuales operaciones militares rusas en Ucrania.

"The Washington Post", que citó a un funcionario de la administración, informó el domingo que los Estados Unidos creen que Bielorrusia enviará sus tropas a Ucrania para luchar junto a las fuerzas rusas.

Pero existe algo más preocupante y es la amenaza nuclear, que rara vez se escuchó, incluso durante el período de la Guerra Fría, cuando los arsenales atómicos de los Estados Unidos y la ex Unión Soviética amenazaron al mundo con un estallido, planteó la agencia Associated Press.

Los funcionarios estadounidenses, aunque perturbados por las palabras de Putin, indicaron en las últimas horas que no sabían lo que pretendía cuando puso en alerta a sus denominadas fuerzas nucleares disuasivas.

Pero es tan raro que un líder estadounidense o ruso emita una amenaza nuclear implícita, particularmente en el contexto actual de la guerra en Ucrania.