Una buena parte del territorio nacional, pero en una magnitud superior en las provincias de Corrientes y Misiones, se ve afectada desde hacer un buen tiempo por los incendios forestales, que causaron pérdidas todavía no precisadas en lo material, particularmente en las áreas productivas y en la fauna, con varios miles de animales que no lograron escapar de las llamas.Una situación que lamentablemente generó discusiones políticas y una lucha de poderes que es muy común en estos casos, por el hecho de que siempre la culpa es del otro.La ineptitud de los gobernantes se puso una vez más al descubierto y todas las reacciones llegaron demasiado tarde, cuando el desastre ecológico ya se había consumado.No es un dato menor que haya sucedido entre representantes de signos políticos diferentes, constituyéndose ese motivo en uno de los que alimentó, como era lógico suponer, las declaraciones cruzadas y las polémicas entre el oficialismo y la oposición.Mientras todo esto sucedía en el noreste de nuestro país, el pronunciamiento de la Organización de las Naciones Unidas sobre este preocupante fenómeno, hace referencia al complejo futuro que le espera al mundo.Mediante un documento, expresó que la probabilidad de incendios forestales que devastan enormes superficies continuará en aumento.Naturales, accidentales o provocados, no son causados directamente por el calentamiento global, pero sí suelen deberse a sequías cada vez más intensas y prolongadas, según ese informe.Incluso si se cumplen los esfuerzos más ambiciosos para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, el planeta sufrirá un aumento dramático de la frecuencia de las condiciones que favorecen los incendios extremos, aseguran los profesionales que llevaron adelante la investigación.Se llegó a la conclusión que si el mundo lograra reducir el aumento de la temperatura media en aproximadamente 2°C respecto a la era preindustrial, el número de incendios catastróficos aumentará entre un 9% y un 14% hasta 2030, entre 20% y 33% hasta 2050 y entre 31% y 52% hasta 2100.Esas cifras están referidas exclusivamente a los incendios de mayor magnitud, que solo se producen una vez cada 100 años.Con las nuevas condiciones climáticas, esos acontecimientos inusuales incrementarán su probabilidad ligeramente, según la conclusión a la que arribaron los especialistas.El informe no aborda concretamente el aumento de todos los incendios forestales, sea cual sea su categoría, pero reconoce que es probable que los episodios menos extremos aumenten igualmente.El caso del Pantanal, el mayor humedal del planeta, situado entre Brasil, Bolivia y Paraguay, es el caso más emblemático.La región sufría una fuerte sequía desde 2019 y los incendios excepcionales estallaron al año siguiente y hasta agosto del año pasado se perdieron unas cuatro millones de hectáreas.Queda claro, después de todos los estudios realizados, que los incendios forestales y el cambio climático se alimentan mutuamente. Los suelos se degradan, las emisiones de CO2 se disparan temporalmente y los bosques, obviamente, dejan de cumplir con su misión de captar el carbono.La respuesta de los gobiernos consiste a menudo en gastar dinero donde no corresponde. Hay que limpiar regularmente los sotobosques, apoyar y reforzar de forma sostenida a los equipos de emergencia, para que estén preparados y en condiciones adecuadas para combatir el fuego.El costo de apagar incendios es muy superior a las inversiones previas para limitar los daños, como se pudo comprobar en lo sucedido en Corrientes y Misiones, las dos provincias más afectadas, entre las tantas que padecieron últimamente el incontrolable avance del fuego.Para que eso ocurra, no debe esperarse que las cosas ocurran. La prevención es fundamental.