"Nuestra voluntad es de diálogo, pero con los chicos en las aulas"

"Nuestra voluntad es de diálogo y evaluando alternativas posibles, pero con los chicos en las aulas". Así se expresó el ministro de Trabajo de la provincia, Juan Manuel Pusineri, respecto del paro docente lanzado para este miércoles y jueves de esta semana, en rechazo de la oferta salarial. El ministro destacó que la paritaria santafesina “supera a la nacional en un 50% en el tramo inicial para el mes de marzo” y que la cobertura que cuentan por el Boleto Educativo Gratuito, a muchos maestros y maestras “les reporta además 5.300 pesos mensuales de los que se hace cargo el Estado provincial”.

A través de un comunicado de prensa, el titular de la cartera de laboral de la provincia dijo que “la voluntad es trabajar en el diálogo y evaluar alternativas. Y agregó: "Así lo sostuvimos y nos mantenemos esa postura. En particular con el sector docente, pensamos que aún en la discrepancia se podría haber seguido en el intercambio, pero con las clases empezadas. De hecho, eso es lo que sucede con otros sectores gremiales que, aun rechazando la oferta, siguen las instancias de negociación". Pusineri puntualizó además que la oferta llevada a la mesa de negociaciones con el sector docente -un aumento del 41,7 por ciento- establece en el tramo inicial para el mes de marzo un sueldo de más de 75 mil pesos, mientras que en la paritaria nacional se fijó un piso de 50 mil, "es decir que Santa Fe se ubica más de un 50% por encima de dicha garantía".

A modo de evaluación general, Pusineri consideró que "se trata de un ofrecimiento que además coloca al salario de Santa Fe al tope de los que se pagan en la Argentina". "La oferta representa una inversión de todas y todos los santafesinos de 121 mil millones de pesos, para la totalidad de los agentes públicos. Cualquier movimiento que se haga, debe analizarse en función de las cifras expuestas, teniendo en cuenta que el Estado también atiende obras, servicios esenciales, atención destinada a desarrollo social, transferencias a Municipios y Comunas, a instituciones públicas y privadas y a distintos sectores de la comunidad”, evaluó. Finalmente, Pusineri consideró que “se van a ir produciendo nuevas convocatorias, para lo cual es necesario que las mismas se vayan dando mientras no se estén realizando medidas de fuerza, porque no resulta ser el mejor clima para conversar sobre posibilidades y aspiraciones” concluyó el titular de la cartera laboral provincial.



NO SE DEBE

ABONAR EL DIA

Como se recordará, el sábado los docentes públicos nucleados en AMSAFE determinaron que no es suficiente la propuesta paritaria ofrecida por el gobierno y decidieron ir al paro el 2 y 3 de marzo. Ya con anterioridad gremios docentes privados de SADOP habían anunciado medidas de fuerza para la mismas fechas. Además, destacaron que en el caso de no existir una propuesta superadora a lo ya ofrecido en la semana entrante el paro se extendería a dos nuevas jornadas el 8 y 9 de marzo. La decisión de los gremios surgió tras la asamblea provincial donde la mayoría votó por una moción negativa ante la propuesta de aumento salarial del gobierno provincial que tuvo como tope un del 41,74 de aumento. Dividido en 17,5 % y tramos de 8.08. En diálogo con LT10, desde el gobierno provincial, precisamente el propio Pusineri explicó que "las conversaciones son permanentes pero no hay una fecha concreta para una próxima reunión con los gremios". Igual no descartó la posibilidad que el encuentro se pueda dar el viernes próximo. "Por el momento no hay un número pero sí una voluntad de diálogo pero siempre enmarcada en la oferta salarial que realizó la provincia. Se trata de una inversión importante en aumento salarial de 121.000 millones de pesos. Es una gran suma si tenemos en cuenta que el presupuesto de la provincia en general es de 800.000 millones. Hay una suma importante. Sobre las medidas de fuerza por parte de los gremios docentes Pusineri dijo que "la dinámica del sector docente es otra y van al paro". Luego agregó que también se está en negociaciones con otros gremios pero más allá de estar de acuerdo o no con la oferta siguen con su actividad de manera normal. Por último, el ministro de Trabajo consultado sobre el descuento de días a docentes por no trabajar los días de paro el funcionario destacó que "esa es una cuestión técnica legal que si no hay prestación de servicio en algún día no corresponde abonar ese día". "Eso no tiene que ver con lo que se negocia y por jurisprudencia se lleva a la práctica. Ante la falta de prestación de servicio no corresponde abonar el día", destacó.



LA OPINION DE

LOS GREMIOS

Por su parte, Rodrigo Alonso, Secretario general de AMSAFE La Capital, le comentó a LT10 que "un gobierno que tanto insistió en esperar la paritaria nacional para un ofrecimiento no puede dar un número considerablemente menor y eso es una causa de las medidas que se toman como medida de fuerza". Luego afirmó que "el gobierno provincial se tomó 15 días para comenzar las discusiones y hubo una sola reunión técnica paritaria". Ya agregó: "Eso demuestra que hay responsabilidad de gobierno en la demora de esto que llamamos discusión pero es un título que le queda grande ya que hay una decisión política de no convocar a los docentes en tiempo y forma a la paritaria docente. Para finalizar Alonso dijo que "si no hay nuevas propuestas habrá dos días más de paro el 8 y 9 de marzo". Y con respecto al descuento de días por inasistencia por parte del gobierno explicó que "esa no es una solución posible y es algo que empeora la situación del conflicto". Con respecto al sector privado, donde los docentes habían anunciaron la medida de fuerza para el 2 y 3 de marzo un día antes que AMSAFE, Pedro Bayugar manifestó que "si no hay una propuesta para el viernes tenemos 48 horas a coordinar con AMSAFE. Lo mismo dispuso Rosario por lo tanto es una decisión unánime. Seguramente no habrá una propuesta por parte del gobierno antes del viernes y es probable que se cumplan las cuatro jornadas de paro. La actitud del gobierno no fue muy buena", finalizó.



FUERTE REPUDIO

DE LOS PADRES

Nuevamente un grupo de padres expresó públicamente su malestar ante las medidas de fuerza que decretaron los gremios docentes y que impedirán que en la mayoría de las escuelas y colegios de la ciudad las clases comiencen este 2 de marzo. “Esperábamos un gesto de grandeza por parte de autoridades del Ministerio (de Educación) y sindicatos”, señaló ayer en un comunicado el colectivo Padres por la Educación para agregar: “Una vez más son los chicos quienes pagan la ausencia de sentido común de los adultos que se comprometieron a ser los canalizadores de su derecho a la educación”. De los 54 mil docentes de gestión estatal, 32.884 maestros participaron de la votación en asamblea provincial el sábado pasado. Y de ellos, 32.343 votaron en rechazo a la oferta salarial del 41,7 por ciento en cuatro tramos que les hizo llegar el gobierno provincial.