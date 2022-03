Las exigencias de los docentes

Luego de la Asamblea Departamental que se realizó el pasado 23 de febrero, y en el marco de la paritaria docente, desde AMSAFE Castellanos se emitió un comunicado exigiendo los siguientes requerimientos:

* Aumento salarial para activos y pasivos. Salarios acordes al aumento de las tarifas y el costo de la canasta familiar. Ningún/a docente bajo la línea de la pobreza

* Respeto a las relaciones salariales entre cargos, jerarquías y horas de cátedra.

* Aumento urgente de las asignaciones familiares.

* Resolución inmediata del concurso de secundaria. Cronograma de traslado y titularización.

* Concursos pendientes.

* Incremento de presupuesto para infraestructura escolar.

* Aumento del presupuesto para partidas de comedor y copa de leche.

* No al recorte de las prácticas médicas y prestaciones de servicio de IAPOS. Conformación de una Comisión Paritaria en el ámbito del Ministerio de Educación, con participación de la obra social IAPOS para monitorear el funcionamiento, las prestaciones y las problemáticas de la obra social.

* Convocatoria urgente al Comité Mixto para el tratamiento de infraestructura escolar, salud, elementos de seguridad necesarios, etc.

* Creación de cargos y horas cátedra en todos los niveles y modalidades.

* No al recorte de cargos en la educación de adultos.

* Formación Docente en Servicio, gratuita, a cargo del Estado y discutida en Comisión Paritaria, con certificación en temáticas generales y específicas, tales como: géneros, ESI, integración, ruralidad, interculturalidad, niveles y modalidades, etc.

* Formación Docente: Gratuita y brindada por los Institutos de Gestión Oficial de Formación Docente de la Provincia de Santa Fe. Conformación de una Comisión Técnica Paritaria.

* Ruralidad: Defensa de la modalidad. Garantía del pago del Transporte. Creación de una Comisión permanente para discutir la problemática de la ruralidad.

* Interculturalidad: Creación de un ámbito paritario para discutir la problemática de EIB.

* Programas Socioeducativos (Socioeducativo, ESI, Orquestas, etc.): Escalafonamiento y problemáticas específicas.

* Eliminación del Impuesto a las Ganancias del Salario Docente. El salario no es ganancia.