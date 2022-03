Rafaela cuenta con una Ordenanza

Cada 29 de febrero se celebra el Día Mundial de las Enfermedad Pocos Frecuentes (EPOF), una patología que afecta en nuestro país a unos 3,5 millones de personas. Al ser un día que se produce una sola vez cada cuatro años, es el menos usual del calendario. Por esta razón se eligió la fecha para conmemorar a las enfermedades raras, teniendo en cuenta que cuando no es año bisiesto, la celebración se pasa al 28 de febrero. Es importante saber, que las EPOF son patologías o trastornos que afectan a una pequeña parte de la población; hay desde 3 hasta 14 casos por cada 100.000 habitantes.

Se consideran Enfermedades Poco Frecuentes, a aquellas que afectan a un número limitado de personas con respecto a la población en general. Por lo general son de origen genético, crónicas, degenerativas y, en muchos casos, pueden producir algún tipo de discapacidad. Una gran cantidad son graves y ponen en serio riesgo la vida de los pacientes si no se las diagnostica a tiempo y se las trata de forma adecuada.

Estas enfermedades son invisibles para la gran mayoría de los profesionales de la salud, decisores gubernamentales, industria y público en general. El origen de muchas de estas patologías permanece aún desconocido.

En la Argentina, la Ley Nacional 26.689 reglamentada en el año 2015 claramente establece la necesidad de la creación de un registro de estos pacientes.



EN RAFAELA HAY UNA ORDENANZA

El 18 de noviembre de 2021, el Concejo Municipal aprobó el proyecto presentado por Lisandro Mársico, que establece que se instituya en el ámbito de la Ciudad de Rafaela el “Día de las Enfermedades Poco Frecuentes”, el cual se conmemorará el último día de febrero de cada año calendario a los fines de concientizar al público en general sobre las enfermedades raras y su impacto en la vida de los pacientes y su entorno.

En su artículo segundo, indica que el Departamento Ejecutivo Municipal, a través del área que corresponda, promoverá durante ese día, actividades de difusión, como así también de toda legislación actualmente vigente sobre la temática y recursos existentes para la contención y apoyo de los pacientes. A su vez, dispóngase la iluminación de Palacio Municipal en la fecha conmemorativa enunciada precedentemente con color violeta.

Los objetivos perseguidos para este día especial son: Informar a la comunidad acerca de la temática y brindar apoyo a las personas con enfermedades poco frecuentes. Difundir los derechos que tienen las personas en cuanto a la atención sanitaria y rehabilitación de enfermedades. Impulsar la realización de investigaciones, estudios y políticas públicas relacionadas con la temática. Sensibilizar a la sociedad y a las instituciones gubernamentales acerca de las enfermedades poco frecuentes en general.

Asimismo, la Ordenanza establece la necesidad de crear el Registro Municipal de Personas con Enfermedades Poco Frecuentes en el ámbito de la ciudad de Rafaela. En este caso, la autoridad de aplicación de la presente ordenanza será la SubSecretaría de Salud, que a través de sus equipos interdisciplinarios realizará relevamientos periódicos y coordinará con las autoridades y/u organismos públicos o privados la implementación de políticas, estrategias y acciones para la asistencia integral de las personas con Enfermedades Poco Frecuentes y sus familias. Dentro del presupuesto anual del área competente se asignarán los fondos necesarios para la ejecución de la presente Ordenanza.



MIRADA MÉDICA

Por su parte, la concejal y médica Brenda Vimo, opinó acerca de este tema y dijo: “Las enfermedades poco frecuentes son muchas y no por ser poco frecuentes no tienen importancia en salud pública. Son en su gran mayoría enfermedades crónicas, invalidantes o que generan algún tipo de discapacidad. Son patologías de gran impacto social y familiar, por lo cual es de vital importancia la visualización, sensibilización, acompañamiento y conocimiento”.

“Es necesaria la inclusión, la equidad, y entender que para cada familia de cada persona que tiene este tipo enfermedades es muy frecuente”, afirmó Vimo.