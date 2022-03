Realizarán detecciones de pérdidas de gas natural

Durante marzo de 2022 personal de Litoral Gas continuará recorriendo las veredas inspeccionando la red de media presión para localizar pérdidas en la localidad de Rafaela. El procedimiento puede reprogramarse por cuestiones climáticas.

Este relevamiento permite la detección de fugas bajo vereda en las instalaciones que son propiedad de Litoral Gas, cañerías principales y conexiones a cada domicilio. También las que puedan localizarse dentro del gabinete sobre el frente de la vivienda -instalaciones de propiedad del cliente-.

En ese sentido, se recomienda a quienes sean usuarios del servicio que realicen una revisión periódica de las instalaciones a través de un gasista matriculado. Las pérdidas detectadas en el gabinete podrían llevar, por seguridad de las personas, a la suspensión temporaria del suministro, que será restituido por personal de Litoral Gas una vez se haya regularizado la situación con la intervención de un gasista matriculado.

Por instrucción de la sección 723 de la Norma NAG 100 de Enargas, Litoral Gas debe recorrer con este procedimiento preventivo sus 13 mil kilómetros de redes y gasoductos una vez al año.

Estas tareas se realizan con un detector de fugas, cuya herramienta tiene una forma similar a un buscador de metales, pero que en la punta tiene conectada una alfombra plástica que se instala a una manguera con la cual se mide gracias a un explosímetro el porcentaje de gas en aire. Este relevamiento contribuye a la detección de fugas bajo vereda en las instalaciones que son propiedad de Litoral Gas.

Es importante saber, que el personal de Litoral Gas abocado al procedimiento de búsqueda sistemática de fugas notificará a quienes se les interrumpa el suministro, pero en ningún momento deberá ingresar a los domicilios.

Un dato a resaltar, es que en en enero en Rafaela se han recorrido 53 km, donde se encontraron 38 fugas de las cuales 37 fueron en gabinetes de gas y una en la red. En tanto, si la pérdida se encuentra en la red de media presión que se encuentra en las veredas, la reparación ya corre por cuenta de la empresa prestataria del servicio que en este caso sería Litoral Gas, mientras que los gabinetes y lo que suceda de ahí para el interior del domicilio ya corre por cuenta de cada cliente.

La red de Litoral Gas, termina en la válvula de acceso y de ahí para adentro ya corre por parte del propietario.





PROCEDIMIENTO EN CASO DE PÉRDIDA





Desde la empresa, explicaron que en caso de que una pérdida se pueda llegar a detectar en algún gabinete, a menos que sea algo simple, como por ejemplo la falla de una rosca de un caño, se debe cortar el suministro de gas hasta que el propietario resuelva la situación, siempre por intermedio de un gasista matriculado que será quien debe actuar como “intermediario” entre el cliente y Litoral Gas.

Por otra parte, ante una fuga se cierra la válvula, se pone un cepo pero no se quita el medidor, en general este permanece, sin embargo, uno de los motivos comunes por el cual se dilata la reconexión de gas, es por no tener en condiciones las instalaciones internas. Desde la empresa de servicios, explicaron que la reglamentación indica que se deben llevar adelante inspecciones y por lo menos realizar una prueba de hermeticidad para la habilitación. La prueba que se realiza, consiste en solicitar el apagado de todos los artefactos a gas y llevar adelante una medición, la que determinará si existe alguna pérdida en particular.