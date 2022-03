Carta de lectores

Una reciente fecha recordatoria, la del "Día internacional de Lucha contra el Cáncer Infantil", dio motivo para que desde el propio Instituto Nacional de Cáncer, o desde su homóloga en Santa Fe, la Agencia Provincial de Control de Cáncer", se replicaran consignas destinadas, y con toda razón, a concientizar y sensibilizar sobre lo conveniente de una atenta observación en la familia que favorecerá la detección temprana del problema. Ya que existen tratamientos adecuados, pero se hace indispensable un diagnóstico precoz. En nuestro país se diagnostican alrededor de 1.400 casos por año en menores de 15 años, siendo ésta la segunda causal de muerte en esas edades.

Bien por esos oportunos llamados de atención. Sin embargo, todos los organismos gubernamentales ocultan una de las causas principales del desarrollo de estas patologías. Evidencias científicas incuestionables muestran que el incremento del cáncer entre nosotros, en los últimos 20 años, está cronológicamente relacionado con el aumento de los volúmenes de uso de agroquímicos en el país. A varias de estas cuestiones, y a propósito de ese "Día" conmemorativo, se han referido seriamente varios apreciados científicos independientes, entre ellos el DR. Damián Verzeñassi, director y responsable de las cátedras de "Salud Socioambiental" en la Fac. de Ciencias Médicas de la Univ. Nacional de Rosario. Víctima también hace un tiempo, por otra parte, del evidente poder de la ciencia mercenaria y sus personeros al servicio de intereses económicos y comerciales. En efecto, de un día para otro y por acción de fuertes y ya conocidas presiones corporativas, la UNR dio por terminados los célebres "Campamentos Sanitarios", que como importante trabajo práctico de campo reunía a alumnos y docentes de esa materia en el último año del cursado. Claro que estas giras, sin duda, "molestaban" seguramente a esos poderes: en los barrios, poblaciones y zonas periurbanas habitualmente fumigadas, esos futuros médicos verificaban, año tras año, una mayor frecuencia de cáncer de distintos tipos y otras enfermedades severas. Por lo demás, esos y otros estudios sobre la ubicación geográfica y antecedentes de niños y adolescentes hospitalizados que atraviesan esta enfermedad, revela



n su exposición frecuente o crónica a las sustancias químicas agroindustriales.

Ya está estudiado, y no hay discusión al respecto, que la mayor parte de estos químicos (que se absorben también a través de la contaminación del aire, el agua de consumo y los alimentos) generan graves daños a nivel celular, lo que puede facilitar linfoma no Hodgkin, leucemia, mielomas múltiples u otros tipos de cáncer. En el caso de los niños (más susceptibles a esas edades al daño genético), lo confirma también un reciente y muy documentado informe de la Sociedad Argentina de Pediatría (SAP). Cuando nos dicen que el actual modelo industrial no tiene nada que ver con el citado aumento de casos de cáncer, mienten deliberadamente o no han leído la extensa bibliografía mundial en la materia. Hay crecientes evidencia médica que demuestra que, aún cuando las tan recurridas "buenas prácticas agrícolas" consigan reducir el efecto "agudo" o grave del pesticida (durante la aplicación), no puede evitar la contaminación crónica o invisible, a mediano o largo plazo, responsable en gran medida de ese daño irreparable del ADN y los cromosomas en las células humanas.

Habría que agregar, entre otros efectos adversos de estos químicos, el debilitamiento de nuestro sistema inmunológico que, normalmente, nos pone a salvo de muchos contagios, sumado a que esos productos a la vez deterioran la propia "biodiversidad" de la naturaleza. Lo que redunda en mayor difusión de las enfermedades infecciosas, como ocurre ahora con el virus Covid-19 y sus variantes, rebrotes y mutaciones. Debe recordarse que, por el contrario, la existencia de una gran diversidad de especies limita, normalmente, la transmisión de esas y otras enfermedades.

Por todas esas razones es que insistimos, junto con los mejores representantes de la "Ciencia Digna", sobre la necesidad de una transición hacia distintas formas de producción agroecológica, y sobre la estrecha relación entre este actual modelo agroindustrial, la presente crisis climática y la aparición cada vez más frecuente de enfermedades. Si lo ocultamos o lo negamos, no hemos aprendido nada".



Pablo Williner. DNI 7.883.510

Sergio Ambrogi. DNI 6.282.700

Asociación Amigos de la Vida de Rafaela