Sensaciones y sentimientos

EL QUINTO GRANDE DEL BUEN HUMOR



POR HUGO BORGNA

No es exagerado percibir que Guillermo Rico -la punta de un inolvidable iceberg- es la puerta de entrada a un verdadero salón de la fama vernáculo: los demás grandes del buen humor, todos brillantes artistas y siempre recordados, fueron Zelmar Gueñol (el de mayor nivel intelectual del grupo, consagrado actor de teatro), Jorge Luz (pionero en vestirse de mujer para actuar -en una época de tabúes- culminando en la televisión con Etelvina Lapizlázuli (que quería que ya no hubiera chicos peloteando la calle), y el sketch con Jorge Porcel “La Tota y la Porota”).

Rafael Carret, al que llamaron “pato” por una imitación que hizo del Pato Donald, es el último de los sobrevivientes del grupo, y autor de temas musicales como “El tata está viejo” (El tata está viejo lo he visto esta noche armar su cigarro con dificultad) y “Mi cajita de recuerdos”.

Tiene razón, atento lector. Se ha mencionado solo a cuatro, pero no por olvido. Intencionalmente se ha dejado para el final un integrante, casi olvidado en uno de esos injustos pliegues en que incurre la historia.

Juan Carlos Cambón, una flaca figura de imagen melancólica y aspecto desnutrido nació en Junín, provincia de Buenos Aires, en enero de 1912 y vivió hasta junio de 1955, precisamente uno de los años en que el conjunto estaba en el apogeo de admiración por el público. Con su desaparición obligadamente ellos cambiaron el nombre del grupo.

Cambón fue un buen pianista de tangos con gran éxito en los años 40, director del Cuarteto Típico Los Ases y compositor de más de 12 tangos (entre los más recordados en estos días, se pueden mencionar Entrada prohibida, Ivette, El pangaré y Julián) y alcanzó a participar en dos de las doce películas del grupo: Cinco locos en la pista y Cinco grandes y una chica, en el año 1950)

Con cuatro o cinco integrantes, no fue poca la trayectoria. Si bien no tuvo continuidad en el tiempo como grupo, no puede negárseles un lugar de privilegio en cuanto a artistas del espectáculo. Notables especialistas, brillaron individualmente más que como grupo, debido a que solo los convocaban los productores para concretar películas o actuaciones en radio. De ese ámbito son recordadas las audiciones por L R 1 Radio El Mundo, cuando ya eran “Los grandes del Buen Humor”, realizando imitaciones de políticos en campaña y de cantores populares. Y esto nos vuelve al recuerdo de Guillermo Rico.

El difícil desarrollo y crecimiento de los grupos de humor tiene que ver con fomentar una especie de mística que no olvide la idea original de su creación y mantenga una vigencia de estilo por sobre los talentos personales. Sobre esta base, otro conjunto –los ya emblemáticos “Les Luthiers”- privilegió por sobre todo la idea inicial, y una especie de orden cerrado interno. Para graficarlo debidamente, solo hará falta decir que ellos no introducen cambios ni representan textos si no son específicamente aprobados por todos los integrantes. Ellos fueron por muchos años al mismo tiempo protagonistas de las tablas y severos administradores internos, siendo esta tarea hecha por los fundadores Marcos Mundstok y Daniel Rabinovich).

Pero volvamos al humor y a los grandes.

Quién sabe por qué caprichosa convención los pianistas sugieren la imagen de tristes, nostálgicos, y solitarios y, en el caso de El hombre del piano, Billy Joel lo muestra como viejo y perdedor.

Juan Carlos Cambón pudo haber recibido la misma apreciación de los demás grandes. Tenía talento, gracia y arte como ellos.

Aunque sí lo rodean el aura y el misterio.

Para decirlo mejor, la evocación. Que es la mayor enemiga del olvidable olvido.