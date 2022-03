Quiere arrancar ante el Almirante

El inicio del campeonato para Atlético de Rafaela no ha sido el esperado, pero este martes intentará tener su carnaval en La Matanza. En el partido que cerrará la tercera fecha de la Primera Nacional 2022 enfrentará a Almirante Brown, desde las 17 y con el arbitraje de Pablo Giménez.

Los partidos previos, en la derrota ante Instituto como visitante y el empate de local ante Villa Dálmine, mostraron claramente que la Crema del Yagui sigue siendo un equipo en formación. Será virtud del entrenador acortar los plazos con cierta celeridad y que, de tal modo, pueda encontrar el equipo que más se asemeje a lo que pretende, y que vaya de la mano con la obtención de resultados, que al fin y al cabo, termina siendo lo más importante en el fútbol actual cuando se habla a nivel profesional.

La de hoy, tomando como referencia el adversario, parece ser una oportunidad interesante para sumar, y si es de a tres lógicamente mejor para el equipo de barrio Alberdi. Almirante arrancó bien con el triunfo ante Chacarita, pero luego perdió en Puerto Madryn ante Guillermo Brown, y el jueves pasado fue eliminado de la Copa Argentina por Agropecuario. Su hinchada numerosa seguramente lo exigirá hoy y, como suele suceder, eso puede ser favorable o perjudicial según vengan o no los goles.



BAJA POR LESIÓN

Atlético no podrá contar hoy con Franco Faría, que fue titular el fin de semana anterior ante Villa Dálmine. El extremo izquierdo sufrió un desgarro en el gemelo de pierna derecha y tendrá un plazo de recuperación de aproximadamente 21 días. Su posible sustituto sería Marco Borgnino, quien volvería a la titularidad, ya que estuvo de entrada frente a Instituto.

Por otra parte, Forestello probó en la semana con Facundo Soloa en lugar de Emiliano Romero, teniendo en cuenta que el uruguayo no pudo estar en plenitud físico en algunos entrenamientos, pero igualmente viajó a Buenos Aires. Asimismo, Facundo Castillón podría ingresar por Diego Cardozo.

Quien aún no está a disposición del Yagui es Nicolás Aguirre. Recordemos que llegó a la Crema con una inactividad oficial del último semestre en Brasil, y tendrá algunas semanas para ponerse a punto tanto en lo físico como futbolístico. Por el momento está entrenando de manera diferenciada.

El último entrenamiento en nuestra ciudad fue en la lluviosa mañana del lunes, pero en el gimnasio Lucio Casarín. De todos modos, el DT había trabajado en pelota parada y aspectos tácticos el día anterior.



LOS PROTAGONISTAS

Estadio: Fragata Sarmiento.

Arbitro: Pablo Giménez. Asistente 1: Juan Pablo Millenar. Asistente 2: Lucas Ripolli. Cuarto Árbitro: Sebastián Habib.

Horario. 17.00. TV: TyC Sports.

Almirante Brown: Ramiro Martínez; Christian Varela, Agustín Dáttola, Alan Barrionuevo y Ramiro Fernández; Leonardo Flores, Rodrigo Vélez, Diego Alejandro García y José Luis García; Cristian Chávez e Ignacio Colombini. Sup: Peralta Salinas, Rodrigo Alonso, Rasso, Nuñez, Marcelo Vega, Gómez, Nicolás Luján, Monzón y Piteo. DT: Fabián Nardozza.

Atlético de Rafaela: Julio Salvá; Juan Galetto, Fabricio Fontanini, Guido Milán y Jonás Aguirre; Facundo Soloa o Emiliano Romero, Franco Bellocq, Facundo Castillón; Ayrton Portillo, Claudio Bieler y Marco Borgnino. Sup: Agustín Grinovero, Jonatan Fleita, Soloa o Romero, Facundo Nadalín, Alex Luna, Diego Cardozo y Gonzalo Lencina. DT: Rubén Darío Forestello.