Ganaron Quilmes, Instituto y Riestra

Quilmes venció anoche a Ferro Carril Oeste por 2 a 1 en la continuidad de la tercera fecha de la Primera Nacional. Abrió el marcador Federico González para los cerveceros a los 2 minutos del primer tiempo, pero en el complemento igualó Enzo Díaz, de penal, a los 36' para los de Caballito. Con 7' de descuento, de penal, Julián Bonetto le dio el triunfo a local.En tanto, Deportivo Riestra superó a Atlanta por 1-0 y se integró al lote de escoltas. En el estadio Guillermo Laza del Bajo Flores, el equipo local se llevó los tres puntos, por intermedio de una conquista del delantero Gustavo Fernández (Pt. 28m.).En otro encuentro, en José Ingenieros, el local Almagro desperdició la posibilidad de seguir arriba, al perder con Instituto de Córdoba por 1-0. El único tanto del elenco dirigido por Lucas Bovaglio fue obra de Santiago Rodríguez (Pt. 31m.).Asimismo, en Mar del Plata igualaron 0 a 0 el local Alvarado y Agropecuario de Carlos Casares.LAS POSICIONESBelgrano es el puntero con 9 puntos; Brown de Adrogué, All Boys, San Martín de Tucumán, Maipú de Mendoza y Riestra tienen 7; Almagro y Guillermo Brown 6; Gimnasia (J), Chaco For Ever, Instituto y Estudiantes (RC) 5; I. Rivadavia, Dep. Madryn, San Martín de San Juan y Chacarita 4; Atlanta, Gimnasia (M), Alte. Brown, Quilmes, Santamarina, Temperley, Tristán Suárez, Morón, Alvarado y Ferro 3; Estudiantes de Buenos Aires, Sacachispas, Nueva Chicago, Güemes y Defensores de Belgrano 2;, Mitre, Flandria, San Telmo, Villa Dálmine y Agropecuario 1.