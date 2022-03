Otro escándalo en Boca, ahora se rebeló Almendra

BUENOS AIRES, 1 (NA). - El mediocampista Agustín Almendra protagonizó otro escándalo en Boca, luego de discutir con el entrenador Sebastián Battaglia y abandonar la práctica que el equipo realizaba en Ezeiza. Todo sucedió delante del plantel y en plena práctica de fútbol que el conjunto "xeneize" realizaba de cara al partido del miércoles por la Copa Argentina en Córdoba frente a Central Córdoba de Rosario.Battaglia dispuso una práctica entre el equipo alternativo, que jugará la Copa Argentina y suplentes, y Almendra integró esta última formación, algo que no le cayó nada bien al mediocampista, a juicio de muchos hinchas injustamente relegado en el primer equipo, como sucede con Alan Varela, otro producto de las inferiores.En pleno entrenamiento discutió con algunos de sus propios compañeros de equipo, algo que llamó la atención de Battaglia y el cuerpo técnico, y por ese motivo el DT le advirtió: "Si no te gusta, te vas". El joven de 22 años, molesto por la situación, se retiró del partido, al parecer menospreciando al entrenador como tal, pero también del predio de Boca en Ezeiza a bordo de su auto particular.Pero el escándalo con el jugador y el entrenador se dio a la vista de todos los compañeros, pese a que varios de los otros futbolistas intentaron calmar a Almendra. Antes esta nueva situación, el entrenador habló con el Consejo de Fútbol y decidieron que el futbolista sea separado del plantel, entrene aparte y en contraturno.La discusión entre Battaglia y el mediocampista no es la primera vez que se da, ya que en enero pasado Almendra le recriminó al entrenador por que lo hacía jugar en una posición que no le gustaba. En ese momento Almendra se perdió un amistoso con Colón de Santa Fe, pero luego con la intermediación del Consejo de Fútbol, ambos hicieron las paces y el futbolista volvió a tomar parte del plantel "xeneize".Sin embargo, en los últimos encuentros Battaglia no lo utilizó, y de hecho quedó fuera del banco de suplentes ante Independiente (2-2) el sábado por la cuarta fecha de la Copa de la Liga Profesional.