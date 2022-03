Bielsa ya tiene reemplazo en el Leeds

BUENOS AIRES, 1 (NA). - El Leeds United anunció ayer la contratación del estadounidense Jesse Marsch como nuevo entrenador del primer equipo en reemplazo del argentino Marcelo Bielsa, despedido debido a la floja campaña del equipo en la Premier League. El ex jugador de 48 años firmó un contrato en Elland Road hasta junio de 2025 y debutará el sábado próximo como visitante frente al Leicester City, aunque su contratación está pendiente hasta tanto reciba el permiso de trabajo.Marsch, ex mediocampista de la Selección de Estados Unidos, jugó anteriormente para DC United, Chicago Fire y Chivas USA en la MLS, y tras dejar la práctica profesional, comenzó su carrera como entrenador. En su carrera Marsch fue asistente de la selección nacional de Estados Unidos, dirigió el Montreal Impact (2012), New York Red Bulls (2015-2018), Red Bull Salzburgo de Austria (2019-2020), y Leipzig de Alemania (2021).En un comunicado oficial el Leeds United indicó que Marsch "ahora buscará alejar al Leeds United de los lugares de descenso de la Premier League en los últimos 12 juegos de la campaña".