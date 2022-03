Quedan ocho en la Liga Provincial

Se definieron las tres llaves que quedaban abiertas en los playoffs de octavos de final de la Liga Provincial masculina de básquet y entre los que no pudieron seguir en la competencia estuvo Unión de Sunchales, que perdió el domingo el tercer juego en casa ante Argentino de Firmat. Sí en cambio pudo avanzar Brown de San Vicente, con un buen aporte de los tres rafaelinos de su plantel.Argentino derrotó a Unión -que había sido primero en su zona- en el tercer juego por 68 a 59. Al equipo de Rodrigo Juárez no le alcanzó con el buen partido de Joaquín Gariboldi, que sumó 22 puntos.En cuanto a Brown, hizo valer la localía en el tercer punto frente a Firmat F.C., al que superó por 77 a 68. Juan Cruz Bertero se destacó con 17 puntos y 5 rebotes; lo mismo Valentín Vasquez con 13 puntos y 7 rebotes; mientras que Manuel Dalmazzo aportó 10 puntos.En otro partido, Atlético Sastre venció a Huracán de San Javier 65 a 53. Con estos resultados se armaron los cuartos de final de la competencia, ya que Gimnasia de Santa Fe (1) se medirá ahora ante Argentino de Firmat (14), Atlético Tostado (2) lo hará con Trebolense (13), Almagro de Esperanza (5) chocará con Atlético Sastre (10) y Olimpia de Venado Tuerto (6) ante Brown (8).GENTINETTA CON DOS VICTORIASFin de semana positivo para Benfica y Candela Gentinetta en Portugal, enfrentando en Azores al mismo rival, Uniao Sportiva, por dos campeonatos. El sábado, por los cuartos de final de la Copa de ese país el equipo de Lisboa se impuso por 77 a 69 con 4 puntos de la alera rafaelina. El Final Four de esta competición está previsto para 5 y 6 de marzo.El domingo se volvieron a medir por la 20ª fecha de la Liga, con triunfo nuevamente para Benfica por 71 a 66, aportando 9 puntos y 9 rebotes la jugadora surgida en Ben Hur. Recordemos que el tradicional equipo portugués es el líder invicto del torneo.CON MELI NO ALCANZAEstudiantes de Madrid Estudiantes perdió el fin de semana por 59 a 52 ante Valencia Basket, en el marco de la Liga Profesional Femenina de España. Frente a uno de los dos mejores equipos de la competencia el equipo de Meli Gretter peleó hasta el final, pero no le alcanzó para dar el batacazo. El sitio oficial del elenco madrileño destacó que la rafaelina «en otra exhibición de todoterreno, terminó el partido con 5 puntos, 9 rebotes, 9 asistencias y 2 recuperaciones".