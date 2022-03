Hockey: el domingo se inicia la temporada

El domingo 6 de marzo darán comienzo los Campeonatos de las categorías damas correspondientes a la Región Rafaela de la Federación del Oeste Santafesino de Hockey sobre Césped. Por cuestiones de orden de competencia, la FOSH informó que ha permitido que los clubes Deportivo Libertad de San Francisco y Juventud Unida de Humboldt participen del certamen «A1». Recordemos que este año habrá dos niveles, A1 y A2, estando en el primero equipos que presenten la tira de divisiones inferiores.En dicho torneo se dará esta temporada el retorno de 9 de Julio de Morteros a competir con los clubes de nuestra zona, agregándose además Defensores de Frontera. Los mencionados estarán junto a CRAR y 9 de Julio de Rafaela; Charabones de San Francisco y Sarmiento de Humboldt.Jugarán todos contra todos a dos ruedas, clasificando los cuatro primeros para play offs, en donde jugarán 1 vs. 4 y 2 vs. 3, avanzando los ganadores para la final por el título. Del quinto al octavo jugarán la Copa de Plata.En la primera fecha el fixture determina estos partidos: Sarmiento vs. Defensores; Libertad vs. 9 de Julio de Morteros; 9 de Julio de Rafaela vs. Charabones y Juventud de Humboldt vs. CRAR.EL NIVEL A2 UNA SEMANA DESPUESEl domingo 13 de marzo dará comienzo el torneo del nivel A2 de damas correspondiente a la Región Rafaela de la FOSH. En este grupo estarán Sportivo Norte, Bella Italia, La Cañada (ex Club Ciclista) y la línea B de CRAR, junto a equipos de otras ciudades más lejanas -en comparación a los torneos de años anteriores- que se sumarán en este torneo. Son Sp. Suardi, Atlético Tostado, San Guillermo Hockey y Centro de Brinkmann.En la primera fecha jugarán Centro de Brinkmann vs. CRAR B; Bella Italia vs. La Cañada; Sp. Suardi vs. San Guillermo y Atlético Tostado vs. Sp. Norte.El sistema de disputa es similar al del Nivel A1.