Medvedev estrena el "1"

El ruso Daniil Medvedev desplazó al serbio Novak Djokovic y ascendió al top del ranking mundial de tenis por primera vez en su carrera, tras la actualización semanal realizada ayer por la ATP. El moscovita, de 26 años, ganador de 13 títulos, entre ellos el US Open 2013, clausuró así el reinado del Big 4 (Roger Federer, Rafael Nadal, Djokovic y Andy Murray), quienes se alternaron el primer puesto desde 2004.Medvedev todavía no ganó ningún torneo este año (fue semifinalista del Abierto de Australia y del ATP 500 de Acapulco) pero se benefició con la especial temporada de Djokovic, quien, tras ausentarse en Melbourne por no estar vacunado contra el coronavirus, volvió al circuito y no pasó los cuartos de final de Dubai.El serbio ahora es escolta el ranking, seguido por el alemán Alexander Zverev y Nadal, que subió al cuarto lugar en desmedro del griego Stefanos Tsitsipas.Del sexto al décimo puesto se ubican el ruso Andrey Rublev (+1), el italiano Matteo Berrettini (-1), el noruego Casper Ruud, el canadiense Felix Auger-Aliassime y el polaco Hubert Hurkacz (+1).Los tenistas argentinos se posicionan de la siguiente manera dentro del top 100: Diego Schwartzman (34º, -1); Federico Delbonis (36º, +1), Sebastian Báez (62, +16), Federico Coria (69º, -7), Francisco Cerúndolo (76), Facundo Bagnis (83, -9) y Guido Pella (100, -3).