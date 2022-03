Si no hay mejora salarial, se vienen días de mucha conflictividad gremial

Luego de escuchar, el pasado jueves, de boca del ministro de Trabajo de la provincia, Juan Manuel Pusineri, el incremento de sueldos que estaba dispuesto a otorgar la administración provincial a los agentes de la administración pública central, los representantes sindicales se retiraron del encuentro paritario y manifestaron que no la iban a presentar a sus afiliados por ser, a todas luces, “insuficiente” frente a las expectativas con las que fueron al encuentro. De igual modo, pero un día antes, se habían expresado los dirigentes docentes, postura que fue rotundamente respaldada por los afiliados y decidieron rápidas medidas de acción directa.

En concreto la propuesta de la Provincia es un aumento del 41,7% a pagar en tres etapas: el primero en marzo del 17,5 y los restantes de 8,08% en junio, agosto y septiembre, mes a partir del cual se realizaría una “revisión” del acuerdo. Pero en el caso del sector docente llegaría al 42,8 % porque se le debía sumar el Fondo Nacional de Incentivo Docente (Fonid), que significa un 1,06% más.

De todas maneras, los maestros afiliados a la Asociación del Magisterio de Santa Fe resolvieron en la asamblea provincial, por abrumadora mayoría, y tal como lo proponían casi todas la mociones que se pusieron a votación de las bases, rechazar la propuesta del Gobierno, realizar un paro por 48, sin asistencia a los lugares de trabajo, para el miércoles 2 y jueves 3 de marzo, por lo que se malogrará un año más el inicio de las clases previsto para el primero de esos días. Además, en caso de no mejorarse la oferta salarial, la medida se repetirá los días 8 y 9 de marzo, con distintas acciones.

Vale recordar que un día antes los docentes nucleados en el Sindicato Argentino de Docentes Particulares (Sadop) y en la Unión Docentes Argentinos (UDA) se habían pronunciado en la misma dirección y con la misma modalidad de huelga.

De antemano, Amsafe, Sadop y UDA habían hecho saber de su malestar porque la Provincia ni siquiera había alcanzado la cifra que se ofreció en la paritaria nacional, que es del 45,45% de aumento salarial y ya fue aceptada por los gremios docentes nacionales.





CONFLICTO A LA BREVEDAD

La postura unánime e irrenunciable de todos los sindicatos es que los sueldos que paga el Estado provincial a sus trabajadores no puede quedar rezagado con respecto a la inflación desde el inicio mismo del año y en función de ello están firmes y no están dispuestos a ceder nada en su reclamo.

Con mayor margen para la negociación, debido a no tener como los gremios docentes el apremio de una fecha clave como es el inicio de clases, UPCN y ATE rechazaron de plano la propuesta y resolvieron aguardar a que durante el cuarto intermedio al que pasó la paritaria, la Casa Gris mejore ostensiblemente la propuesta.

“Le dijimos al gobierno que esa oferta no la vamos a considerar ni transmitir porque la damos por rechazada. En ese marco dijimos que es claramente insuficiente en su conformación, con las fechas y los tramos”, afirmó Jorge Molina de UPCN, y agregó que “el gobierno -en definitiva -quedó en buscar alternativas y seguir dialogando para encontrar una instancia superadora”.

En esa línea expresó que “nos vamos con el compromiso y la expectativa de mejorar la propuesta para volver con una oferta que consideramos que sea transmisible. Si eso no sucediera a la brevedad, obviamente entraremos en una situación de conflicto”.

Por el lado de ATE, su titular, Jorge Hoffman, sentenció de manera tajante: “para nosotros no hay propuesta”, situación que argumentó indicando: “si nosotros tomáramos esa propuesta y la pusiéramos en consideración de los trabajadores públicos tenemos la seguridad de que no sería aceptada. Esto no significa que vamos a tomar medidas de fuerza, sino que no lo vamos a hacer por ahora”, advirtió.

Por último, advirtió que la nueva oferta del gobierno debe incluir “una cláusula de revisión en el segundo semestre para discutir la inflación. Ambos sindicatos lo decimos públicamente: no solo peleamos contra la inflación sino que queremos superarla en función de lo que han perdido los trabajadores”.

Si algo han dejado en claro las declaraciones tanto de Molina como de Hoffman es que la propuesta recibida está lejos de satisfacer las pretensiones de actualización salariales de ambos gremios, pero gozan de capacidad de maniobra porque la presión de sus representados no está en un punto límite, aunque saben que, más temprano que tarde, deberán subir la apuesta para forzar al Gobierno a una mejora sustancial del ofrecimiento hecho hasta aquí.

Será clave para saber en qué momento puede llegar una reacción de los estatales, la posición que adoptará la provincia con relación al conflicto ya declarado con los docentes, que mañana tendrá su primer capítulo. Si la actitud de la administración Perotti es no moverse del ofrecimiento a los maestros, el mensaje será que igual postura mantendrá con el resto de los trabajadores públicos y eso los empujará a tomar medidas de fuerza en muy poco tiempo más, en días tal vez.

Por el contrario, si se abre alguna instancia de negociación con los maestros, algo que, hoy por hoy, no aparece como muy factible en el horizonte, UPCN y ATE aguardarán los resultados y de lograrse un acuerdo será tomado como referencia obligada por ambos gremios.





MUNICIPALES VAN A ESCUCHAR

En otro encuentro paritario que parece estar destinado a desarrollarse en las mismas circunstancias que transitan docentes y estatales, mañana se verán las caras los representantes de los Gobiernos provincial, municipal y comunal y de los empleados municipales.

La FESTRAM (Federación Santafesina de Trabajadores Municipales) fue convocada para mañana, pero, adelantándose a lo que se pueda encontrar, desde el gremio ya habían anunciado un Plenario de Secretarios Generales para un día después “a fin de evaluar el estado de las negociaciones salariales y la estrategia a seguir en caso que a esa fecha no haya definiciones”.

Por lo visto, la Federación no está dispuesta a perder el tiempo y va por una pronta recomposición de haberes tal como lo expresa en su página institucional mencionando que “los aumentos de los productos de la canasta familiar impactan ya decididamente en la economía de la familia de los trabajadores y trabajadoras municipales. Convocar a la negociación paritaria tiene claras responsabilidades para todos los involucrados. En nuestro caso, lograr que el salario se mantenga por encima de la inflación como ocurrió en el año 2021”.

A su vez reclama que “el ámbito paritario sea el marco para resolver la política salarial y trabajar en conjunto con el fin de evitar las graves consecuencias de la crisis en el funcionamiento de Municipios y Comunas”.





MÉDICOS AL PARO

Luego de la segunda reunión paritaria, los gremios médicos Amra y Siprus, que representan a los profesionales que prestan servicios en la salud pública de la provincia de Santa Fe resolvieron rechazar la propuesta del Gobierno, similar a la ofrecida a docentes y agentes públicos, aunque con reacciones distintas.

Siprus convocó a una Jornada Provincial de Protesta para el jueves 3 de marzo y definirá entre tres modalidades: desafectación con actividades de visibilización, paro con asistencia y actividades de visibilización y paro sin asistencia y actividades de visibilización.

A su vez, Amra, que había solicitado un 60% de incremento salarial y otras reivindicaciones esperará, durante este cuarto intermedio, un mejora de la propuesta.