Le retuvieron la motocicleta

En la calle Agustín Alvarez al 200, personal municipal y policial procedió a la retención de una motocicleta Honda CG, en la que se desplazaba Rafael P.

El citado no contaba con licencia, documentación ni seguro, además de no utilizar casco y el rodado no exhibir la chapa patente, espejos retrovisores ni luces reglamentarias.

Tras el labrado de un acta de infracción, el vehículo fue llevado a un depósito municipal.