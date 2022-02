"Me lastimaré y diré que fueron ustedes, forros"

Cuando el reloj marcó la hora 4 del domingo 27 de febrero, personal de la Unidad Regional V de Policía se hizo presente en la esquina de la calle Lavalle y el bulevar Santa Fe, donde una empleada de la Guardia Urbana Rafaelina, hizo saber que un sujeto que se hallaba en dicho lugar le había sustraído su teléfono celular y dinero en efectivo a una ciudadana, quien posteriormente se retiró.

Posteriormente, tal lo adelantado por LA OPINION online pocas horas después de ocurrido lo ante descripto, al ser ubicado José B., de 37 años y domicilio en la calle Ameghino, se mostró agresivo a la vez que gritó a los policías "ustedes no me van a tocar. Tengo abogado y les voy a hacer perder el trabajo".



INSULTOS Y

AGRESION

Y agregó "me voy a lastimar, me lastimaré y diré que fueron ustedes. Vayan a estudiar, forros", en un escenario donde arrojó golpes de puños hacia los servidores de la ley.

Poco después se logró reducirlo y colocarle las esposas de seguridad, a la vez que se dio inicio a una causa por el delito de resistencia a la autoridad.