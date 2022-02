Tras el intenso calor llegó la tormenta

Pese a que se anunciaba para el sábado, finalmente ayer se hizo presente la tormenta en Rafaela, afortunadamente sin generar mayores inconvenientes. Es que los 38.6ºC que se registraron a la hora 15 de este domingo, en medio de un clima muy caluroso y pesado, y con una ST de 48.6ºC, de acuerdo al twitter Clima Rafaela, era de esperarse que en algún momento de la tarde se iban a ser presentes los primeros nubarrones y con ellos las primeras precipitaciones, más allá de algunos anuncios de alerta meteorológicos para el centro de la provincia de Santa Fe. Igualmente, alrededor de las 18:30 cayeron las primeras gotas importantes, aunque hasta la hora 20 la lluvia registrada en nuestra ciudad era de 4,3 milímetros. De todos modos, se espera que la inestabilidad continúe en nuestro medio también durante la mañana de este lunes.Igualmente, el temporal se hizo sentir ayer en Santa y Santo Tomé, con fuerte caída de granizo, al igual que en Rosario y en localidades de la región, donde se reportaron piedras de gran tamaño también en en San Lorenzo, Roldán, Funes y en Ibarlucea, entre otras ciudades.RECOMENDACIONESAnte el anuncio de tormenta y lluvia para las próximas horas en Rafaela y la región, la Municipalidad brinda una serie de recomendaciones a tener en cuenta para evitar cualquier tipo de inconvenientes. Es importante mantener desagües y canaletas destapadas, libres de hojas o cualquier elemento que las obstruya. Eliminar la basura de cualquier sitio en donde se encuentre acumulada, incluso, patios luz y azoteas. También se aconseja no dejar bolsas en los patios o vía pública para evitar la obstrucción de los canales de desagües. No se deben manipular artefactos eléctricos que hayan estado en contacto con el agua. A la hora de circular en vehículo, hacerlo a baja velocidad, utilizando las luces de posición, y en caso de encontrar alguna calle anegada, no circular por ella. Usar siempre cinturón de seguridad y extremar las medidas al conducir. Cabe recordar que la lluvia disminuye la visibilidad y que las distancias de frenado varían con respecto a las condiciones climáticas normales. Al momento de trasladarse por la vía pública a pie, poner especial atención y cruzar por las esquinas. Por otra parte, no tocar columnas de alumbrado, cajas de luz o cualquier tipo de cable que hubiese en la vía pública. Ante cualquier emergencia, llamar a la Guardia Urbana Rafaelina (GUR) al teléfono 105 y desde allí se derivarán los reclamos correspondientes a cada área.