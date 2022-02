"El banco" el libro infantil de Meghan Markle

El primer libro de Meghan Markle nació de un poema que la duquesa de Sussex escribió para el primer Día del Padre de su marido, Enrique de Inglaterra, un mes después del nacimiento de su hijo Archie en 2019. “Este es el banco/ donde empieza esta historia/ la de un padre y un hijo,/ nuestro bebé, nuestra familia/ nuestra memoria”, decían los versos que fueron el germen de El banco, un cuento infantil que el 28 de febrero llega a España de la mano de Duomo Ediciones. “El poema se convirtió en esta historia”, explica Markle en un comunicado publicado por la editorial, “espero que todas las familias, no importa cómo sean, se vean reflejadas en El banco tanto como la mía”.

Porque dos ilustraciones en las que aparecen los Sussex abren y cierran el libro: en la inicial se ve a Enrique de Inglaterra con un Archie bebé y sus dos perros, sentado en un banco que, según explicó Markle a NPR cuando publicó el libro el año pasado en Estados Unidos, fue su otro obsequio para su marido en ese primer Día del Padre: “Como la mayoría, me pregunté qué podía regalar, y pensé que me gustaría algo sentimental y que fuera una base de operaciones para compartir momentos con nuestro hijo”.

En ese banco físico incluyó una placa con el poema del que parte la narración. Al final del cuento se ve de nuevo al príncipe, esta vez con barba, con un Archie que ya camina y le da de comer a las gallinas mientras su madre, de espaldas, pasea por su huerto junto a su perro y un bebé, el nuevo miembro de la familia, Lilibet Diana, que nació en 2021.

“Al hombre y al niño que hacen latir mi corazón” es la dedicatoria de la autora con la que arranca el cuento. En él, Markle hace una oda a la relación paternofilial, y muestra distintos momentos que comparten padres de todo tipo con sus hijos: una siesta, la cura de una herida, juegos con dinosaurios, la merienda o estiramientos de ballet. Los dibujos a la acuarela del ilustrador californiano Christian Robinson inciden en la diversidad. “Christian aportó ilustraciones bellas y etéreas que reflejan la calidez, la alegría y el confort de la relación entre padres y madres de los más diversos entornos. Reflejarlo me resultaba especialmente importante, y Christian y yo trabajamos juntos para mostrar este lazo tan especial con un enfoque inclusivo”, subraya Markle en el comunicado de la editorial. En las páginas del cuento aparece un padre militar, otro en silla de ruedas y hay familias de distintas razas.

Desde que dejaron el Reino Unido y se alejaron de la familia real británica, Markle y su esposo viven en Montecito, California. Allí han iniciado una nueva etapa en la que su apuesta por la infancia ha quedado patente: la propia Markle leyó su libro en inglés el pasado octubre en uno de los vídeos del canal de YouTube Brightly Storytime Together, dedicado a impulsar la lectura entre los niños, y los duques han creado Archewell Productions, una compañía de producción que ya ha anunciado un proyecto de animación infantil para Netflix, Pearl, sobre las aventuras de una niña y del que Markle será productora ejecutiva.

Pese al comentado distanciamiento entre los príncipes Enrique y Guillermo, Markle y su cuñada, Kate Middleton, siguen compartiendo su interés por ayudar a la infancia: a principios de febrero, la duquesa de Cambridge fue la invitada sorpresa de un cuentacuentos del canal infantil de la BBC, CBeebies, coincidiendo con la semana de la salud mental infantil. “Hola, me llamo Catalina y os voy a contar un cuento antes de ir a la cama. La historia que he elegido es una que recuerdo haber leído de pequeña, titulada El búho que tenía miedo de la noche, escrita por Jill Tomlinson e ilustrada por Paul Howard”, explicó Middleton.

Justo unos días después, el 23 de febrero, siguió hablando de salud mental en su visita a Dinamarca, donde visitó un centro especializado en promover el desarrollo emocional infantil y se informó sobre la importancia del aprendizaje unido al juego y la gestión de emociones en la Fundación Lego.