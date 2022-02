Argentina no tomará partido en el conflicto

BUENOS AIRES, 28 (NA). - "La Argentina no tiene que tomar partido en este conflicto", repiten sin cesar en el Gobierno Nacional, cada vez que se hace referencia a la situación extremadamente tensa que se vive en Ucrania tras los bombardeos de Rusia.

El tema es excluyente en la agenda global, pero en los últimos días escaló a nivel nacional, en parte por el reclamo de la oposición para que la administración del presidente Alberto Fernández condenara enfáticamente las acciones emprendidas por el gobierno de Vladimir Putin.

Eso no pasará. Así lo dejaron en claro las acciones del Gobierno y la Cancillería de los últimos días, más allá de que la postura inicial de Casa Rosada se endureció tras lo bombardeos rusos sobre Ucrania.

El viernes, el encargado de Negocios de la embajada ucraniana, Sergiy Nebrat, le reclamó al Gobierno una postura más contundente de respaldo hacia su país y públicamente pidió una reunión a solas con el canciller Santiago Cafiero.

Fuentes cercanas al ministro de Relaciones Exteriores señalaron a NA que eso tampoco sucederá en lo inmediato y que tampoco existió hasta el momento una solicitud oficial de entrevista, más allá del pedido ante las cámaras de televisión.

En el oficialismo no cayó bien que Nebrat se quejara por los medios y criticara la postura oficial y soberana de la Argentina.