Se lo puede tramitar en las UGS del municipio

La tramitación del Boleto Educativo Gratuito continúa vigente para alumnos, docentes, personal no docente y asistentes escolares de los diferentes establecimientos de nuestra ciudad. Uno de los requisitos para poder acceder a este beneficio es demostrar la relación con la institución, que se realiza con la presentación del certificado correspondiente. Cabe aclarar que las instituciones educativas ya se encuentran en funcionamiento para poder solicitarlo.Para iniciar el proceso se debe obtener un turno desde la página web de la Municipalidad de Rafaela, ingresando al banner "Turnos web" que se encuentra en el inicio. Una vez allí, se debe seleccionar la Unidad de Gestión SUBE (UGS) donde se realizará el trámite: el hall del municipio, el Parque Islas Malvinas o la terminal de ómnibus.Posteriormente, se tiene que descargar y completar el formulario de solicitud desde el AQUÍ. Si bien en las UGS se encontrará este formulario para completarlo de forma manual, se solicita que los datos también se carguen en el formulario digital desde la página web. El día y horario del turno, la persona tendrá que presentarse a la UGS con el formulario de solicitud, DNI digital (ya que se realiza con el número de trámite del documento) y la tarjeta SUBE para la carga del atributo local "Boleto Educativo Gratuito".ATRIBUTOS SOCIALESSe recuerda a los beneficiarios de atributos sociales para Boleto Inclusivo, Boleto Inclusivo con acompañante y jubilados y pensionados de la Ley 5110, que aún pueden renovar este beneficio que venció el 31 de diciembre del año 2021.Para ello deberán acercarse a las Terminales Automáticas SUBE (TAS) que se encuentran en las UGS ubicadas en el hall municipal, la terminal de ómnibus y el Parque Islas Malvinas. El atributo se activa nuevamente colocando la tarjeta SUBE sobre la TAS para continuar utilizando este beneficio en el transporte público durante el año 2022.HORARIOS DE ATENCIÓNEl horario de atención en el hall del municipio (Moreno 8) es de lunes a viernes de 7:30 a 12:30. El Parque Islas Malvinas (Tucumán 110) atiende de lunes a viernes de 7:30 a 12:10 y, por la tarde, de 14:45 a 19:00. Por otro lado, a la terminal de ómnibus (Av. Ernesto Salva 1608) se puede asistir de lunes a viernes de 6:30 a 19:15.MAS DE 100 MIL INSCRIPTOSLa semana pasada se reabrió la inscripción del Boleto Educativo Gratuito, el programa provincial que financia los viajes en transporte urbano de pasajeros a alumnos, docentes y asistentes escolares de la provincia, y ya superó las 100 mil inscripciones. Durante 2021, cerca de 240.000 santafesinos accedieron al Boleto Educativo Gratuito en la provincia. Aproximadamente el 83% fueron estudiantes de los distintos niveles educativos, mientras que el 17% restante corresponde a docentes y asistentes escolares. La incidencia del beneficio en la ciudad alcanzó a 90.000 personas, entre estudiantes, docentes y personal auxiliar, que se trasladaron hacia establecimientos educativos. Por su parte, 30.000 usuarios accedieron gratuitamente al transporte interurbano que los trasladó desde distintos puntos de la provincia hacia Rosario. En otro orden, la ciudad de Santa Fe contó con 33.000 beneficiaros que hicieron uso del Boleto Educativo Gratuito en líneas de transporte regulares urbanas e interurbanas, mientras que 17.000 se trasladaron desde distintos puntos de la provincia hacia la ciudad capital. El trámite, este año, se realiza ciento por ciento online. Se puede iniciar a través de la aplicación “Boleto educativo”, que puede descargarse desde Google Play (Android) o desde la App Store (Iphone), o a través de la página oficial del gobierno. De todos modos, la provincia anunció que hasta que se cierre el nuevo proceso de admisión, van a poder viajar de manera gratuita quienes hayan obtenido el beneficio en 2021. Para consultas, también se habilitó la línea gratuita 0800-777-0801, que funciona de lunes a viernes de 8 a 18, y un correo electrónico: [email protected] El director del Boleto Educativo Gratuito, Rober Benegui, dijo: “Este año deben inscribirse todas aquellas personas que quieran ingresar al programa, tanto quienes no lo hayan usado el año pasado como también quienes hayan tenido Boleto Educativo Gratuito en 2021. El objetivo es actualizar los datos”. Por último, Benegui hizo hincapié en el Boleto Educativo Rural, un beneficio que permite viajar a estudiantes, docentes o asistentes escolares al establecimiento educativo rural en el cual trabajan o asisten a clases, en un medio de transporte acordado con el municipio o comuna. Por cualquier consulta para realizar la solicitud para este programa en particular, los interesados se pueden remitir por correo electrónico a [email protected] , o llamar al 0800-555-74423, de 8 a 18.