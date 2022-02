Colaborar en el combate del fuego en primera persona

Las tragedias traen al mismo tiempo que pérdidas y angustias, la solidaridad, la cooperación, y la entrega de quienes increíblemente se preparan para estar en el lugar de los hechos asistiendo, ayudando, dando lo mejor. Los incendios en Corrientes y Misiones tienen muchas de estas historias para contar y una es la de Ricardo Galván, bombero voluntario rafaelino que forma parte de la delegación de brigadistas santafesinos que se encuentran combatiendo el fuego.

“Estamos en Misiones tratando de contener lo más que podemos los focos activos, -quedan muy pocos por suerte-, pero lamentablemente el agua no llega, mejor dicho, no llega lo que necesitamos, hay días que llueven 13 o 20 mm pero no hace nada en la selva que es muy tupida y el agua no llega a tierra donde la necesitamos. Todos los días estamos controlando los focos activos que se generan, todo el tiempo estamos corroborando que haya cesado el fuego o la peligrosidad”, contó Ricardo.

“El sábado estuvimos también hasta muy tarde trabajando con todo eso, revisando todo. Ahora con ayuda de los helicópteros que tienen su bambi y nos tiran agua en los sectores que necesitamos trabajamos en equipo y coordinadamente. Yo que hace desde el domingo pasado que estoy acá, veo como ya se siente el cansancio en el cuerpo, uno no se acostumbra un poco a respirar en este lugar porque es una zona de selva, es muy húmeda donde hay que escalar cerro. En los primeros días nos dificultaba mucho la respiración, ahora hay una adaptación pero como dije el cansancio se va acumulando y se siente”, relató el bombero voluntario de nuestra ciudad.

El brigadista rafaelino, manifestó que “gracias a Dios el trabajo que vinimos a hacer con la brigada de la provincia va por buen camino, nos hacen llegar el reconocimiento al buen trabajo y eso por lo menos nos da un poco de pilas para seguir trabajando y bueno los lugares que uno está trabajando, porque los lugares donde nos toca estar son lugares hermosos como la selva en sí, los animales, y esto es para los que estuvimos siempre entrenando, practicando, para que cuando nos toque asistir en circunstancias como estas, poder hacerlo bien y salir al frente con la menor exposición de riesgo hacia nosotros. La misión siempre es cuidar lo más posible”.

“Nosotros no solamente venimos a lo que es la extinción del fuego, sino a tratar de cuidar lo que es la fauna y la flora autóctona en este lugar, que aparte de ser muy linda uno no quiere descuidarla. En este momento estamos atentos a que no se reactive ningún foco ígneo, porque lamentablemente las condiciones hoy están dadas para que pueda reactivarse el fuego. Todos los días están haciendo un vuelo para verificar los focos activos que estaban antes. Si todo va bien, la semana que viene se cumplirían entre martes y miércoles los 10 días de actividad y podríamos volver a casa”, expresó Ricardo Galván.