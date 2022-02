Escuela de Policía: solo faltan detalles para que sus instalaciones en el Autódromo esten concluidas

De esta manera se hará realidad lo anunciado por el Subsecretario de Formación y Capacitación, Cristian Battaglino en su última visita a la ciudad y, de no ocurrir algún evento climático extraordinario, que demore las obras, en la primera quincena del mes siguiente, la Escuela estará funcionando a pleno.Vale recordar que el emplazamiento de la delegación del ISEP en el Autódromo es de carácter provisorio, y por los próximos dos años (2022-2023), debido a que luego se trasladará a un sector del Club Tiro Federal, donde se construirá su edificio definitivo, tras haberse alcanzado un acuerdo entre la Provincia y esa institución rafaelina.Históricamente, en la localidad del oeste santafesino se ha manifestado un marcado desinterés de los jóvenes para formar parte de la fuerza de seguridad y, como consecuencia de ello, la dotación personal que revista en la ciudad y la región, está integrada en su amplia mayoría por efectivos que arriban de distintos puntos de la provincia."Esto va a beneficiar la calidad de vida de los agentes policiales. Uno de los grandes problemas que tiene el funcionamiento de la estructura policial es lo que sucede ahora; es decir, que la gran mayoría de los agentes que trabajan en Rafaela, no son de la zona. Hay que darle su tiempo para sus viajes y para visitar a sus familiares. Esto es mejorarles la calidad de vida y hacérsela más económica porque los agentes tienen que trasladarse a ver a su familia o bien trasladar a su familia a la ciudad, lo que genera una serie de gastos e inconvenientes que después se traslada y repercuten en el trabajo”, definió el Intendente Luis Castellano luego de conocerse la decisión del ministerio de Seguridad de abrir una Escuela de Policía en la ciudadLa creación de las Escuela en Rafaela, junto con la de Reconquista, se sumarán a las que ya capacitan a los futuros agentes policiales en Recreo, Rosario y Murphy, y son la concreción de una política del Gobierno provincial que impulsa la creación de escuelas regionales de Policía en la provincia para facilitar el acceso e ingreso de mayor cantidad de cadetes para generar una fuerza de cercanía y conocimiento de los territorios que transita.Este modelo tiene por objetivo que la policía esté formada y conozca el lugar donde luego va a prestar servicio porque esto viene aparejado con su idiosincrasia, la forma de vida y una relación con la sociedad que primero los contenga, y que después les brinde trabajo; consecuentemente, que haya una relación entre la fuerza policial y la comunida”, apuntó el ministro Jorge Lagna al momento de rubricar el acuerdo con Atlético de Rafaela para montar lo que será la primera sede de la Escuela Regional de Policía,.Desde el 8 hasta el 31 de octubre del pasado año estuvo abierta la inscripción para realizar la carrera de Policía, que destinará 100 plazas a la nueva Escuela Regional de Rafaela, para la cohorte 2022 - 2023 y es para destacar la muy buena recepción que tuvo la propuesta, hecho que se refleja claramente en las casi 340 aspirantes de jóvenes de la zona que se anotaron, los que ya pasaron el proceso de selección para reducir esa cantidad a un centenar.OBRAS EN TIEMPOS PREVISTOSCon un inminente inicio de actividades de la Escuela de Policía en el espació cedido por Atlético de Rafaela en el predio del Autódromo, su presidente, Silvio Fontanini, dialogó con La Opinión y expresó su alegría “por ser parte de este proyecto que está pronto a ser una realidad y nos llena de orgullo hayan pensado en nuestra institución para llevar adelante esta idea”.Idea que reforzó al señalar que: “como institución tan arraigada en esta ciudad tenemos el deber y la obligación moral de colaborar con la sociedad, de cooperar, y eso es lo que estamos haciendo. Nuestro espíritu es que la ciudad nos da y queremos devolverlo. Sin hacer valoraciones políticas ni de oportunidad, que no nos corresponden, respondimos a un pedido de colaboración de la Provincia para colaborar, mientras se construye el edificio definitivo en el Tiro Federal. En estas cuestiones no lo dudamos y todo lo que le podamos devolver a Rafaela es bienvenido en nuestro club”.Sobre la importancia de la Escuela dijo no tener dudas “que será muy bueno para Rafaela. No conozco del tema seguridad, pero pienso y desearía que los policías sean de acá porque entonces el vecino los conoce o a su mujer o a la familia y no como ha ocurrido siempre que viene de distintas localidades, que serán excelentes personas, pero no conocen la ciudad y a su gente”.Con relación al convenio firmado con el Ministerio de Seguridad explicó que: se viabiliza a través del comodato de un sector del predio del Autódromo, que tendrá el las aulas en lo que era el quincho de automovilismo, que se ubica en el costado este de la pileta, y se le hicieron divisorios. A su vez en un sector del frontón, donde teníamos iniciadas obras para un futuro quincho se avanzó y se terminó con la colocación de cielorraso, piso y esta semana se pondrá todo el cerramiento y se instalará el salón comedor que tendrá cocina y parrillero. Después sigue un sector de oficinas para el que se compraron contenedores y, finalmente, el sector de duchas, que es independiente de los baños que ya están y se montará en un contenedor, que tiene que entregarse ahora en marzo y las bases ya fueron construidas. Una vez que esté dispuesto en su lugar, habrá que hacer las instalaciones eléctricas y de agua, pero no habrá dificultades con eso. Así que va todo de acuerdo a lo programado para que las clases empiezan en el tiempo previsto”.“Para llevar adelante los trabajos -amplió Fontanini- desde la provincia nos pasaron los requerimientos y hay una parte que la hacemos nosotros, como el quincho que se utilizará de comedor. El contenedor para las duchas se compró con fondos del gobierno, el contenedor oficina lo adquirimos nosotros y la división de las aulas las hicimos nosotros con nuestra gente y colaboración de la municipalidad”.“En infraestructura está todo encaminado y el sector ya cuenta con iluminación,así que salvo que lluevan 60 días seguidos, para que las clases se inicien en abril”, afirmó el titular del club con sede en barrio AlberdiTerminado el comodato, en caso de estar terminada la obra en el Tiro Federal, Finalizado el comodato, aseguró que “no habrá problemas en extenderlo un poco mas”.Asimismo, Fontaniniadelantó que cuando la Escuela se traslade, el club se verá beneficiado con los espacios que fueron modificados. “Donde están las aulas se quitarán las divisiones (se construyeron en durlock) y se transformará en un quincho amplio, el del frontón va a quedar como un salón comedor y el contenedor de duchas va a quedar para la pensión que estamos levantando para nuestros jóvenes deportistas, mientras que el de oficina si nos sirve quedará ahí o lo levantamos y lo trasladamos a otro lugar, pero va a ser de gran utilidad”, reveló Fontanini.