Combates en las calles y un edificio alcanzado por un misil ruso en Kiev

BUENOS AIRES, 27 (NA). - Horas de máxima tensión se registraron ayer en Ucrania en el tercer día de enfrentamientos armados tras la invasión de Rusia a ese país, con combates en las calles de Kiev y explosiones que se produjeron en la ciudad capital en horas de la noche local.Pese al avance de las tropas rusas, el presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, aseguró que tanto Kiev, como las ciudades de sus alrededores, se encontraban bajo el control del ejército local y aseguró: "Hemos arruinado sus planes (de Rusia). No tienen ninguna ventaja sobre nosotros"."Estamos repeliendo al enemigo. Solo quiero decir una cosa: lucharemos tanto como sea necesario para liberar a nuestro país", enfatizó el mandatario, según reportó el sitio de prensa oficial del gobierno local (www.ukrinform.es).En este contexto, el presidente mencionó que una niña nació en las últimas horas en una estación del metro de Kiev, que sirve como refugio para los habitantes de la capital ucraniana en medio del asedio ruso: las citadas imágenes, de la pequeña junto a su madre, recorrieron el mundo."Si los niños ya nacen en los refugios, aun cuando continúe el constante bombardeo, el enemigo no tendrá éxito en esta guerra", dijo Zelensky este sábado por la noche.El gobierno local celebró también la decisión de la Unión Europea, Estados Unidos y otros países de expulsar a "bancos rusos seleccionados" del sistema SWIFT, la red de alta seguridad que conecta a miles de instituciones financieras de todo el mundo.De esta manera, la Comisión Europea, junto con EE.UU., Francia, Alemania, Italia, el Reino Unido y Canadá buscan "garantizar colectivamente que esta guerra sea un fracaso estratégico para Putin", según se informó de manera oficial."Esto asegurará que esos bancos estén desconectados del sistema financiero internacional y perjudique su capacidad para operar a nivel mundial", dice el comunicado conjunto.También prometieron "medidas restrictivas que evitarán que el Banco Central de Rusia despliegue sus reservas internacionales para socavar el impacto" de las sanciones.Además, se restringirá la venta de "pasaportes dorados" que permiten a oligarcas rusos evitar la peor parte de los castigos ya impuestos a raíz de la invasión ordenada por Moscú a Ucrania, en una ofensiva militar que ya provocó la muerte de al menos 198 personas en el país atacado.En este marco, el papa Francisco se comunicó vía telefónica con Zelensky para expresarle su "profundo dolor" por la embestida rusa, un acontecimiento que causó conmoción en el mundo entero.Asimismo, miles de personas salieron en estos días a las calles en distintas ciudades para reclamar al gobierno ruso el cese de las hostilidades, mientras numerosos monumentos y edificios emblemáticos de distintas capitales fueron iluminados con los colores azul y amarillo de la bandera de Ucrania: en Buenos Aires ocurrió con el tradicional obelisco.Zelensky aseguró que el ejército local había logrado desbaratar el plan de Putin para tomar por asalto Kiev, en tanto el líder del Kremlin acusó al presidente ucraniano de "arruinar una tregua al negarse a negociar" con Moscú.El gobierno ucraniano reportó también que "más de 100.000 invasores rusos" se encuentran en su territorio, en el marco de una escalada bélica que generó que más de 50.000 personas escaparan del país atacado en los últimos días hacia naciones vecinas, en especial, Polonia y Moldavia.El pueblo ucraniano sigue viviendo horas de extrema angustia e incertidumbre. Los combates llegaron a las calles de Kiev y se escucharon fuertes detonaciones de misiles, uno de los cuales impactó contra un edificio residencial.Afortunadamente no había gente en el lugar, sobre la avenida Lobanovsky, al momento del ataque, se informó a la prensa.En tanto, las fuerzas ucranianas dijeron haber repelido una ofensiva nocturna de las tropas de Putin contra una de sus posiciones en la Avenida de la Victoria, una de las principales arterias de Kiev."El ataque ha sido rechazado", afirmó el Ejército de Ucrania en un mensaje en su cuenta de Facebook sin dar más precisiones sobre el lugar exacto de estos combates.Atrincherado junto a algunos de sus funcionarios, el presidente Zelensky había advertido en horas de la noche del viernes que "las tropas rusas tratarían de tomar Kiev. Esta noche será más dura que el día".