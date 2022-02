Aplicará la cuarta dosis y relajó las restricciones

El Ministro de Salud Pública de Uruguay anunció que se modificó el protocolo de Covid-19 en el país. En esa línea, se están preparando para ir hacia "una mayor actividad en todos los campos y menos restricciones".

Uno de los anuncios fue la nueva política de vacunación, tras la cual quedó habilitada la agenda para nuevas dosis de refuerzo en adolescentes y adultos mayores de 50 años con comorbilidades.

Los adolescentes de entre 12 y 17 años con comorbilidades estarán habilitados a recibir una tercera dosis de Pfizer.

Quienes pueden agendarse para recibir una cuarta dosis son los adultos mayores de 50 años que residan en establecimientos de larga estadía o similar, los mayores de 70 años y las personas con síndrome de Down.

Las personas inmunodeprimidas, o quienes tienen entre 50 y 69 años con comorbilidades, también podrán recibir una cuarta o quinta dosis de ser necesario, dependiendo del caso.

Con respecto a los mayores de 50 años, podrán agendarse quienes hayan pasado 180 días de haber recibido la dosis anterior, que debería ser la tercera.

Las nuevas indicaciones cambiaron para el sistema educativo, anunciándose que los niños con una vacuna, ninguna o que no hayan cursado la enfermedad en los últimos 60 días deberán hacer cuarentena en caso de que haya un brote.

Estos niños podrán reintegrarse, sin tener que presentar test, a los ocho días de la última exposición con un caso positivo.

Se tomó esa última decisión porque se trata de niños no inmunizados, que tienen mucha interacción física y no usan tapabocas.

Sin embargo, dentro de las escuelas y la educación media no se exigirá cuarentena a quienes hayan tenido la enfermedad en los últimos 60 días o tengan por lo menos dos vacunas.

En la educación terciaria no se va a pedir cuarentena en ningún caso, solo un automonitoreo de síntomas y una consulta inmediata si estos se presentan.

Los docentes y auxiliares, por su parte, no tendrán que hacer cuarentena si tienen dos o tres dosis, pero sí quienes tengan una sola dosis o no estén vacunados.

Tras las nuevas medidas, los consejeros de la Administración Nacional de Educación Pública discrepan con que exista una distinción entre estudiantes vacunados y los que no lo están.

También consideraron inviable la logística en que los directores deban saber qué alumnos están completamente vacunados y cuáles se infectaron con el Covid durante los últimos 60 días.

Por último, las medidas habilitan que a partir de ahora el desarrollo de las actividades y eventos al aire libre puedan realizarse sin aforo limitado y sin control de estado vacunal.

Además, en eventos masivos realizados en espacios cerrados, si quienes concurren tienen vacunación completa, se incrementa el aforo al 100%, en tanto que también se elimina el límite de duración de las fiestas y eventos.