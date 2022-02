Avanza la implementación del sistema de atención primaria para perros y gatos

El jueves 2 de diciembre de 2021, después de varios encuentros con diferentes actores involucrados en la iniciativa impulsada por el concejal Juan Senn, se aprobó en el Concejo Municipal, la Ordenanza mediante la cual se habilita la creación de un Sistema de Atención Primaria para Perros y Gatos, argumentando que este tema forma parte del abordaje de la salud pública de la ciudad.

Recientemente, y demostrando lo fundamental que es el tema, se llevó adelante un encuentro con integrantes de la Red de Políticas Públicas de Almirante Brown y del área de Salud Animal de la Municipalidad de Funes.

El objetivo de esa reunión fue conocer sobre el Programa de equilibrio poblacional de perros y gatos que llevan adelante, a fin de avanzar en la firma de un convenio con el municipio de Rafaela.

En ese marco, el subsecretario de Salud, doctor Diego Lanzotti contó que la idea era “lograr cambiar algunos paradigmas y empezar a trabajar en todo lo que hacemos como salud animal e integrarla a la humana. Y así lograr un camino hacia una salud única”.

“Es un hecho muy positivo, histórico para la ciudad, avanzar en la creación de un sistema de atención primaria público para perros y gatos, que es inminente gracias a una decisión política que ha tomado el actual intendente Luis Castellano y su equipo”, sostuvo el concejal Senn.

El edil justicialista, al ser consultado por el estado de avance de la Ordenanza de la cual fue autor, dijo: “Es importante repasar como arrancó el proceso, porque si no parece que no se avanzó en la implementación. La Ordenanza fue votada en diciembre del año pasado con la composición del Concejo anterior. Uno de los pedidos que me habían hecho el Intendente Luis Castellano y la Secretaria de Desarrollo Humano, Myriam Villafañe, fue que luego de la aprobación -que contó con el respaldo de ambos- les demos un tiempo prudente, ya que había que reorganizar Zoonosis, hoy llamado Salud Animal y Zoonosis”.

Por otra parte, Senn explicó que “en simultáneo avanza la convocatoria para la incorporación de nuevos veterinarios al área, donde cinco son los que se presentaron y quedaron escalafonados”.

Actualmente ya se encuentra en función la nueva coordinadora del área, Maia Mark, quien en conjunto con el subsecretario de salud Diego Lanzotti y Myriam Villafañe, articularon con la Municipalidad de Almirante Brown para que los nuevos profesionales se vayan capacitando en dicho municipio, en nuevas técnicas de castraciones masivas.

Senn contó, que semanas atrás con Maia y María de Ponti, fueron a la Municipalidad de Funes a ver cómo trabajan con el Sistema de Atención Primaria para Perros y Gatos que tienen allá. Nos recibió Aranza Puig, su coordinadora y nos mostró todo el trabajo que vienen realizando. Desde el regreso de ese viaje, incluso yo mismo he participado de algunas visitas. Estamos buscando un espacio físico acorde a las necesidades, para instalar la sala de atención”.

“Myriam, Luis, Diego y Maia tienen la decisión política y el compromiso de que tengamos un sistema de atención primaria de primera calidad. Para mí es un honor trabajar con un equipo así, que elige darle para adelante, cumpliendo con lo que la ciudad demanda”, resalto el concejal oficialista.



SOBREPOBLACIÓN ANIMAL

Las proteccionistas que trabajaron a la par del concejal Juan Senn esta Ordenanza, habían señalado que el programa de castraciones que se está llevando a cabo en la actualidad, no alcanza y que este problema que más de una vez se piensa existen en los barrios periféricos, no es tal, por el contrario, esta problemática se replica en toda la ciudad. Se calcula que la población animal en Rafaela, está alrededores de los 60.000 animales.

Es importante entender, que las castraciones eficientes tienen que ir de la mano con la atención primaria de salud; son dos temas claves para la protección de la salud pública, donde no solo se habla de animales, sino de la cantidad de chicos afectados por la sarna, por las pulgas, por las garrapatas, por los hongos y donde muchos médicos cuentan, que hay parásitos intestinales que traen muchos problemas de salud en todos los barrios de Rafaela.