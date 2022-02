Municipales de Reconquista visitaron el Centro de Oficios de nuestra ciudad

“Hoy nos convoca el tema de la capacitación en oficios, que en Reconquista estamos trabajando con jóvenes, pretendiendo que esta inclusión sea más que laboral, que sea una formación integral. Es por esto que nos quisimos acercar a Rafaela, sabemos de la trayectoria que tiene esta ciudad con su Centro de Capacitación. Vinimos a compartir porque estamos seguros que, en el diálogo, en el encuentro, en el escuchar al otro es la manera de crecer juntos y eso es lo que estuvimos haciendo con este equipo tan amable que nos recibió en el ITEC. Ahora nos llevamos más temas para sumar a los que ya veníamos haciendo y también dejamos humildemente nuestra experiencia”, expuso María Haydée Maggio, secretaria Desarrollo Humano del municipio de Reconquista.

En el mediodía del día martes funcionarios de la Municipalidad de Reconquista encabezados por María Haydée Maggio, secretaria Desarrollo Humano; Cintia Gamarra, directora del Centro de Capacitación en oficios Municipal Reconquista y Santiago Espinosa, capacitador del Centro mantuvieron una reunión con el coordinador de la Secretaría de Producción, Empleo e Innovación de la Municipalidad local, Juan Ignacio Ruggia y con integrantes del Centro de Capacitación en Oficios de Rafaela, para luego realizar una recorrida por las instalaciones que funcionan en el ITEC.



"TRABAJANDO Y MIRANDO"

“Creemos que los que nos une son estos jóvenes que están esperando que la sociedad los mire y los mire con ganas de abrirles las puertas desde lo laboral, desde lo cultural, desde lo social, entonces es ahí, desde tener un oficio, donde podemos incluirlos”, afirmó María Haydée Maggio. “Y que no sea solamente un oficio frío, no es que voy al taller de herrería y hago eso y nada más, esa herrería, esa escuela, ese centro de formación tiene que brindar una formación integral, ya que este joven está en una familia, esa familia en una comunidad y por eso todas las secretarías estamos trabajando y mirando, desde distintos puntos, a este joven para integrarlo a la sociedad”, completó la funcionaria.

Por el lado del Municipio local, Juan Ignacio Ruggia dejó sus apreciaciones “estamos muy contentos que funcionarios de otras localidades sigan viendo a Rafaela como faro, como ejemplo a seguir de políticas locales. En este caso vinieron a conocer el Centro de Oficios que este año cumplió 10 años de funcionamiento. Recibir a estos funcionarios que tienen la idea de llevar el centro de oficio a su ciudad demuestra que en este tiempo hemos logrado conformar un equipo que da respuestas, que podemos generar vínculos con los jóvenes de la ciudad y sobre todo que, podemos generar estas lógicas de trabajo en conjunto con el sector productivo, y a través de la educación, mejorar las oportunidades de los jóvenes de nuestra ciudad”.



POLITICA DE CONTENCION

PARA LOS JOVENES

La Municipalidad de Rafaela, a través de la Subsecretaría de Economía Social y Empleo, coordina, desde hace 10 años, el Centro Municipal de Capacitación en Oficios como una alternativa integral para quienes no pudieron mantenerse dentro del sistema educativo formal y que encuentran a través de esta herramienta, una posibilidad para seguir adelante.

El Centro dicta sus clases poniendo en valor el sacrificio y el esfuerzo como un factor preponderante para poder realizarse como persona, sabiendo que es importante abrir puertas para que esas capacidades se desarrollen. A lo largo de su formación, los estudiantes descubren que son capaces de hacer cosas nuevas, construir objetos, mejorarlos y, sobre todo, que sus vidas son importantes.



SUS PRIMEROS PASOS

El Centro dio sus primeros pasos en el año 2012 y forma parte de una política de contención hacia los jóvenes de la ciudad ofreciendo distintas propuestas de capacitación para que logren insertarse en el mercado laboral considerando siempre a la educación como una herramienta indispensable para disminuir las desigualdades sociales en el acceso al mundo del trabajo. Durante los últimos años, más de 350 alumnos ingresaron al Centro, el 80% de los cuales finalizó el segundo año de su capacitación en oficios y mucho de ellos iniciaron el secundario a través del Bachillerato.

Además muchos jóvenes tuvieron la oportunidad de realizar prácticas laborales en distintas empresas de la ciudad en el marco de diversos programas que lleva adelante la Subsecretaría y que promueven la mejora de la productividad y competitividad de las empresas rafaelinas. Al mismo tiempo, más de 90 jóvenes realizaron cursos de capacitación en el marco del Programa Jóvenes, que también implementa la Subsecretaría de Economía Social y Empleo. Este programa es una herramienta que posibilita a los jóvenes mejorar sus oportunidades de empleo. Allí se reflexiona sobre los objetivos de educación y laborales de cada uno, analizando su experiencia y conocimientos.