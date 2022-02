Funcionarios analizaron el desarrollo externo de empresas santafesinas

En el marco de las ferias Arab Health, la Gulfood y la Expo 2020, que se realizaron en Dubái, el Gobierno de Santa Fe trabajó para estrechar vínculos con los principales mercados que son destino de las exportaciones provinciales a los fines de presentar su oferta exportable.Días pasados, el secretario de Comercio Exterior, Germán Burcher, se reunió con el presidente de la Cámara de Comercio e Industria de Dubái (Dubai Chamber of Commerce and Industry), Hamad Buamim, en la sede de la entidad, en el marco del trabajo que se viene desarrollando con el representante de la Cámara para América Latina, Martín Ridley.Al respecto, Burcher afirmó que “la reunión tuvo como principal objetivo el presentar la provincia de Santa Fe y su oferta exportable. La búsqueda constante de mercados destinos y socios es primordial para el desarrollo de las industrias santafesinas y el crecimiento hacia nuevos puntos estratégicos. También se buscó el desarrollo de una agenda común entre ambas partes para próximos eventos, misiones y contactos que nutran este vínculo empresarial e institucional”.Además, el funcionario destacó que se acordaron criterios respecto de aquellos sectores con mayor potencial para el trabajo en conjunto, con vistas a generar próximamente reuniones virtuales que fomenten el intercambio con otro tipo de productos además de los tradicionales, vinculando a empresas de Santa Fe y de Dubai. Dado el contexto de las ferias desarrolladas en dicho país, el foco principal estuvo en el intercambio de tecnología para el procesamiento de alimentos.“La provincia de Santa Fe, tiene una fortaleza importante en la exportación de productos alimenticios, pero comprende dentro de sus objetivos el presentarse además como un foco estratégico generador de productos manufacturados y con un alto nivel de industrias dentro del territorio. Esta fue la premisa con la que se viajó al país de referencia buscando mostrar otras características productivas y sectores importantes de la industria santafesina”, concluyó Burcher.En tanto, los representantes de la Dubai Chamber pusieron de relieve la riqueza de recursos de los países de América Latina y centraron su interés en la potencial cooperación entre estas naciones y los Emiratos Árabes Unidos en materia de seguridad alimentaria y desarrollos de hubs logísticos. También participaron del encuentro el vicepresidente de la entidad y encargado de las relaciones internacionales, Hassan Al Hashemi; el director de Oficinas Internacionales, Omar Khan; y el vicejefe de Misión de la Embajada Argentina en Emiratos Árabes Unidos, y titular de la Oficina Comercial Argentina en Dubái, ministro Gabriel Jorquera.CÁMARA DE COMERCIOE INDUSTRIA DE DUBÁILa Cámara de Comercio e Industria de Dubái es una organización pública sin fines de lucro cuya misión es representar, apoyar y proteger los intereses de la comunidad empresarial en Dubái. Se trata de la mayor organización de representación del sector privado del emirato, nucleando a 275 mil miembros de todos los sectores económicos. Esta Cámara tiene por misión el establecimiento de negocios en Dubái, y actúa como un centro de importante reunión de funcionarios provinciales con la Dubai Chamber of Commerce and Industry información e investigación, proporcionando documentación comercial, ofreciendo servicios legales, facilitando oportunidades de trabajo en red y entregando soluciones comerciales.