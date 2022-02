Los jugadores argentinos que escapan de Ucrania

El futbolista Fabricio Alvarenga, del FC Rukh Lviv, es uno de los cuatro futbolistas argentinos que se encuentra en la liga de Ucrania y mostró a través de su cuenta de Instagram cómo fue su intento por escapar para refugiarse en Polonia. Anteriormente, cansado de los llamados de la prensa para consultarle sobre la invasión rusa, se manifestó en las redes sociales. "Cuando las cosas van bien a todos les chupa un huevo, a nadie le importa. Hacen de cuenta que no existís. Pero cuando pasa algo malo, ahora todo el mundo quiere mandarte mensaje, llamar, hacer notas. No rompan los huevos, periodistas", contó.En esta ocasión, volvió a hablar al respecto y compartió unas imágenes en sus historias de Instagram para mostrar cómo está el paso fronterizo Korczowa-Krakowiec, en su intento de escape de Ucrania. "El verdadero caos", dice Alvarenga en la primera historia, la cual muestra un gran embotellamiento y familias que caminan con sus valijas al lado de los autos. "Después de caminar 1:30 hs.", menciona el futbolista en la segunda historia. Mientras que al instante informa que había llegado a destino.Luego agrega que, para hacer 80 kilómetros, estuvieron 16 horas. Mientras que, en la quinta, muestra cuán atascada está la frontera de Polonia, pero que finalmente pudieron llegar. La última publicación explica que pasaron "horas y horas" y que todavía no consiguieron poder pasar.LOS FUTBOLISTAS EN UCRANIAEl delantero argentino Claudio Spinelli, jugador de Oleksandria de la Liga Premier de Ucrania, también tomó la decisión de irse hacia Polonia junto a otros compañeros tras lo sucedido en los últimos días. "Se está escapando, agarró sus pocas cosas del departamento en el que vive y está tratando de escaparse. Está yendo en una ruta hacia Polonia. Es una pesadilla esto", contó a Radio 10 su padre.Francisco Di Franco, que juega en el Dnipro de la liga Premier de Ucrania, confesó también que cerca de su casa cayeron "dos bombas", pero que se pudo alejar de la zona del conflicto: este sábado informó que pudo huir de Ucrania.En el caso de Gerónimo Poblete, mediocampista del FC Metalist Kharkiv, se encuentra de pretemporada con su club en Turquía. Pero su familia está en Jarkov, ciudad que está sufriendo ataques por parte de Rusia.ABRAMOVICH CEDE EL CONTROL DEL CHELSEAEl magnate y dueño del Chelsea, Roman Abramovich, anunció que deja la presidente de la entidad inglesa, y si bien no dio especificaciones sobre los motivos, la decisión se da luego del ataque bélico de Rusia a Ucrania. "He tomado decisiones con el mejor interés del club en el corazón. Sigo comprometido con estos valores. Es por eso que hoy estoy dando a los fideicomisarios de la Fundación benéfica del Chelsea la administración y el cuidado del Chelsea", explicó Abramovich en un comunicado oficial emitido por el club londinense.Desde que Abramovich se hizo cargo de la entidad "blue", el equipo logró dos Liga de Campeones y un Mundial de Clubes, entre otros títulos. Abramovich tiene lazos cercanos con el presidente ruso, Vladimir Putin, y en las últimas horas las autoridades británicas adelantaron que impondrán sanciones económicas con Rusia."Creo que actualmente están en la mejor posición para velar por los intereses del Club, los jugadores, el personal y los aficionados", indicó el magnate de 55 años.