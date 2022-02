Esperando por el Almirante

Atlético y Almirante Brown, que se medirán el martes a las 17 en La Matanza con el arbitraje de Pablo Giménez, en el partido que cerrará la tercera fecha del torneo 2022 de la Primera Nacional, jugaron anteriormente en cuatro oportunidades con un triunfo para cada uno y dos empates.El último duelo entre ambos fue el 19 de febrero de 2011, donde la Crema se impuso como visitante por 1 a 0 con gol de Federico González. Esa fue la campaña que desembocaría en el ascenso a primera división. En Isidro Casanova jugaron también el 27 de agosto de 2007, con un empate en un gol.En el Monumental de barrio Alberdi se enfrentaron el 13 de agosto de 2010 con empate 1 a 1, convirtiendo Daniel Bazán Vera para el equipo bonaerense y Joel Sacks para los rafaelinos; y también el 21 de febrero de 2008 ganó "La Fragata" en el Monumental por 2 a 1.La Crema tratará el martes de conseguir su primera victoria en el certamen y para ello este domingo se espera que Rubén Darío Forestello termine de definir el probable once titular y posiblemente la lista de concentrados que viajará a Buenos Aires.RESULTADOS DEL SABADOGimnasia y Esgrima de Jujuy superó 3 a 1 a Brown de Puerto Madryn y consiguió su primera victoria en el torneo. Fue por 3 a 1 con goles de Marcelo Argüello, Esteban González y Leandro González, mientras que Agustín Colazo anotó para los chubutenses.All Boys 2 (Nicolás Barrientos y Matías Muñoz) - Chaco For Ever 2 (Alvaro Cuello y Matías Romero); Dep. Madryn 1 (Mauricio Mansilla) - San Martín de Tucumán 2 (Federico Jourdan y Lucas Cano); y Nueva Chicago 1 (José Luis Fernandez) - Sacachispas 1 (David Ledesma).a las 17 Dep. Maipú vs. Mitre de Santiago del Estero (César Ceballo); Flandria vs. Chacarita (Jorge Broggi); Villa Dálmine vs. Santamarina de Tandil (Juan Pafundi); a las 17.30 Gimnasia y Esgrima de Mendoza vs. San Telmo (Lucas Novelli); a las 19 Güemes de Santiago del Estero vs. San Martín de San Juan (Fabricio Llobet); a las 20 Belgrano vs. Estudiantes (Nicolás Ramirez) y a las 21.30 Temperley vs. Brown de Adrogué (Mario Ejarque).