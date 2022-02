Báez llegó en Chile a la primera final ATP

El argentino Sebastián Báez se convirtió este sábado en el primer finalista del ATP de Santiago de Chile, al vencer a Albert Ramos-Viñolas en tres sets. Báez ganó el partido por un marcador de 6-4, 4-6 y 6-2.En un duelo parejo, el bonaerense impuso sus términos con un break en el segundo game y el octavo del tercer set para quedarse con la manga definitiva. El español intentó reaccionar, pero no pudo hacer mucho ante Báez que confirmó su quiebre para quedar 3-0 y posteriormente mantuvo la ventaja.El argentino continúa con su buen año, recordando que hizo segunda ronda en el Abierto de Australia, donde cayó con Tsitsipas, cuartos de final en Córdoba y ahora alcanza su primera final del año en el máximo circuito profesional.El rival por el campeonato surgía del enfrentamiento entre el chileno Alejandro Tabilo y el español Pedro Martínez. Más temprano Felipe Meligeni Alves y Rafael Matos, primeros sembrados en el cuadro de dobles, se alzaron con el título de la categoría en el Chile Open 2022.RUBLEV GANO EN DUBAIFebrero quedará en la memoria de Andrey Rublev. Por su semifinal en Rotterdam, sus dos consagraciones en Marsella (singles y dobles) y la obtención de su décimo título ATP luego de vencer a Jiri Vesely por 6-3 y 6-4 en el ATP 500 de Dubai.Con cinco títulos de categoría 500 en sus brazos, el ruso queda como el séptimo jugador activo con más trofeos en este rubro igualando a Dominic Thiem.Además mantiene su invicto de hasta el momento nueve partidos y logra por tercera vez en su carrera coronarse con dos certámenes al hilo (Doha y Adelaida ´20; San Petersburgo y Viena ´20).LE DURARA POCO EL 1La alegría a Daniil Medvedev por lograr despojar de la cima del ranking ATP a Novak Djokovic no le durará mucho. Luego de su derrota en la semifinal del ATP 500 de Acapulco ante Rafael Nadal con un doble 6-3, el ruso regresará al segundo puesto del escalafón mundial a partir del 14 de marzo.En esas fechas del 2021, se consagró campeón en el torneo de Marsella (250) ante el francés Pierre-Hugues Herbert, por lo que en esta temporada tenía que defender esa cantidad de puntos. Al caer ante la fiera no pudo lograr su cometido y le devolverá el lugar al serbio.Para que el ruso pueda recuperar ese primer puesto que tanto deseó debe alcanzar por lo menos los cuartos de final del Masters 1000 de Indian Wells, torneo que se disputará a partir del 7 de marzo. Cabe recordar que en la anterior edición que se hizo en octubre, llegó hasta la cuarta ronda donde cayó con Grigor Dimitrov. Al mismo tiempo, el serbio no debe participar del certamen norteamericano para que esto se haga efectivo.Hasta entonces, Novak Djokovic volverá al puesto donde estuvo 361 semanas para poder acrecentar esa marca histórica como el jugador con más tiempo en la cima del ranking mundial.