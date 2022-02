Las series para Cravero, Abdala y Ciaurro en Bahía

La primera fecha de la Clase 2 del Turismo Nacional tuvo continuidad este sábado en el autódromo "Ezequiel Crisol" de Bahía Blanca, con la segunda tanda clasificatoria y las tres series. El rafaelino Juan Ignacio Canela no pudo ofrecer la performance que pretendía con el VW Trend, ya que terminó en el puesto 24 de la clasificación general, que lo obligó a largar en la cuarta fila de la tercera serie. No obstante cabe acotar que la categoría se sigue mostrando muy pareja, ya que el rafaelino quedó a 776/1000 del poleman Damián Kirstein.Ya en su batería Canela no pudo terminar en una posición expectante. Fue noveno a 25s577/1000 del ganador Miguel Ciaurro.En cuanto al desarrollo, Matías Cravero (Fiesta Kinetic), fue el ganador de la primera de las tres series. La batería comenzó liderada por el poleman Damian Kirstein, pero el chaqueo recibió un recargo de 5 segundos por mover antes en la largada.El cordobés Matías Cravero aprovechó la posibilidad y fue derecho a la victoria, a pesar de los intentos de Marco Veronesi (Toyota Etios) por arrebatarle el triunfo. Luciano Buccci (Fiat Argo) completó el podio, en tanto que Kirstein cruzó la meta en el cuarto lugar y el quinto puesto quedó en manos de Alejandro Torrisi (Nissan March).En la segunda serie, Christian Abdala (Toyota Etios) lideró de punta a punta para sellar un triunfo rotundo y veloz en el circuito bahiense. Marcos Fernández (Nissan March) y Facundo Della Motta (Toyota Etios) lucharon por la segunda posición, lucha a la que también se sumó Fernando Gómez Fredes (Toyota Etios). El piloto de Pigué se despistó una vuelta antes del final y se quedó con las manos vacías. Facundo Bustos (VW Trend) y Marcelo Guevara (Nissan March) completaron las primeras cinco posiciones.La tercera tuvo en Miguel Ciaurro (VW Trend) al líder absoluto de la competencia, liderando el total de las vueltas hasta cruzar la bandera a cuadros. Sobre el cierre, Thomas Pozner se despistó y golpeó fuertemente contra las contenciones y debió ser asistido por personal médico, aunque se encontraba bien, más allá de algunos fuertes dolores. Alejo Borgiani (Toyota Etios) fue segundo y tercero fue Lucas Yerobi (VW Trend). Facundo Leanez (Toyota Etios) y el puntano Sergio Fernández (Nissan March) completaron los cinco primeros lugares.La actividad de la primera fecha de la Clase 2 continuará este domingo, desde las 12.20, cuando se largue la primera final del año, que será a 20 vueltas o un máximo de 35 minutos, con televisación a través de la TV Pública. La segunda serie resultó la más veloz, por lo que Christian Abdala, su ganador, será el encargado de partir desde el primer lugar de la grilla, acompañado por Cravero.AL FINAL URCERA EN CLASE 3Javier Merlo había establecido 1m15s515 para el giro más veloz, superando por 0s086 a José Manuel Urcera y por 0s112 a Manuel Mallo, este último, cerrando un sábado con total protagonismo dado que se mantuvo siempre dentro de los cinco primeros cronometrados. Germán Todino se ubicó en cuarto lugar y Antonino García, quien lideró los entrenamientos y fue uno de los cuatro pilotos que ostentó la pole position, debió conformarse con el quinto puesto de esta primera clasificación de la temporada.Posterior a la etapa clasificatoria, tras investigación de la CDA-ACA ante problemas técnicos, se actualizó la clasificación oficial que confirmó a José Manuel Urcera como poleman, con 1m15s602. Manuel Mallo cerró un sábado netamente positivo ante su reclasificación en el segundo puesto, mientras que Antonino García, Julián Santero y Javier Merlo quedaron en las cinco primeras posiciones.La actividad de la la primera fecha de la Clase 3 continuará hoy, a partir de las 9.30, 10 y 10.30 hs., con la disputa de las tres series clasificatorias, a 6 vueltas cada una, y posteriormente, desde las 13.25 hs., con el desarrollo de la primera final del año, a 22 vueltas o un máximo de 40 minutos de duración.