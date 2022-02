Pietro Fittipaldi reemplazaría a Mazepin

Tras la invasión rusa de Ucrania el jueves, Haas anunció que eliminaría la marca del patrocinador principal, Uralkali, de su coche antes del último día de pruebas en Barcelona. La decoración del equipo se asemeja a los colores de la bandera rusa, pero fue sustituida por un diseño totalmente blanco para el último día de test. Uralkali es copropiedad del padre de Mazepin, Dmitry, y ha ofrecido el respaldo financiero a su hijo en su camino a la Fórmula 1.La compañía rusa ha sido el patrocinador principal de Haas desde que Mazepin se unió al equipo en 2021. El piloto ruso participó en la sesión matutina del viernes como estaba previsto, pero el jefe del equipo, Steiner, confirmó en una convocatoria de prensa que su futuro "debe resolverse".El equipo va a revisar su relación con Uralkali la próxima semana en medio de la crisis actual. En declaraciones al periodista estadounidense Bob Varsha para Speed City Broadcasting, el director de la escudería estadounidense dijo que si Mazepin no podía conducir, el equipo recurriría al piloto reserva Fittipaldi para que lo sustituya."Si Nikita no pudiera conducir por una u otra razón, la primera llamada sería para Pietro", dijo Steiner."Obviamente, él [ha estado] con nosotros durante unos años. Después de eso veríamos qué hacer”."Pero quiero decir que Pietro siempre ha estado con nosotros por una razón. Los últimos años, necesitábamos un piloto de reserva, teniendo el COVID cerca y el siempre ha estado cercano a nosotros”."Conoce el equipo, conoce el coche para subirse de un día a otro. No hay nadie mejor que Pietro en este momento".