Alerta por el aumento de estafas financieras

El vicepresidente de la Comisión Nacional de Valores (CNV), Sebastián Negri, planteó este sábado la preocupación del organismo por el aumento de las estafas financieras en el país y advirtió sobre la aparición de empresas con infraestructura con niveles de publicidad, de marketing y de gran penetración. "Se ve con preocupación; empezamos a recibir un volumen cada vez mayor de consultas y las consultas algunas se convirtieron luego en denuncias, primero anónimas y después algunas personas que nos acercaban su inquietud respecto de la devolución de sus fondos", afirmó Negri a Radio Milenium.Tras recordar que aunque siempre hubo personas que informalmente se dedicaban a administrar ahorros de personas sin estar autorizados, advirtió que "cuando aparecen empresas con infraestructura con niveles de publicidad, de marketing y de penetración tan grande, ahí las alarmas se prenden". "El riesgo para los inversores es mayor y la posibilidad de llegar tarde es mucho más preocupante, ya cuando el esquema está armado y el efecto de ponerlos en evidencia es que la gente pierda los ahorros", consideró.En ese sentido, explicó que la CNV pide a estas empresas los contratos que firman con la gente, aunque aclaró que el organismo no tiene competencia para romper esos contratos porque "la gente puede acordar libremente lo que quiera".Pero se mostró confiado en poder "regular lo que podríamos definir como publicidad engañosa", porque la publicidad engañosa "sí es un problema y eso está regulado en algunas partes del mundo porque ahí sí captan fondos de una forma engañosa y hay una puerta de entrada a una posible estafa". "Hay un componente de educación financiera que como regulador no tenemos la penetración que quisiéramos", lamentó, al tiempo que advirtió sobre "el mundo no regulado", en referencia a "las inversiones en financieras que por ejemplo invierten en cripto, que hoy por hoy es un gris en todo el mundo". "Cuando se dio lo de (Generación) Zoe lo que recibimos fue un montón de consultas y eventualmente denuncias sobre un montón de empresas más; sobre algunas de ellas, hicimos inspecciones y con algunas tuvimos audiencias y les pedimos que nos muestren qué es lo que hacen con el dinero de la gente", detalló.Finalmente, recordó que la CNV alertó con el tema de los influencers hace un par de días y resaltó que "no es la vía para que la gente defina una inversión el comentario de una persona del espectáculo diciendo que confíen en sus amigos de tal lugar".