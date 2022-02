Votación en Castellanos

En el Departamento todas las propuestas fueron por el paro el primer día del ciclo lectivo y el siguiente, y se diferenciaban en el alcance de la protesta para la semana posterior como también en las acciones a ejecutar.La moción ganadora fue la 2, que consistía en: Rechazar la propuesta. No inicio de clases. Paro de 48 horas los días 2 y 3 de marzo, con acciones locales. Paro de 48 horas los días 8 y 9 de marzo con acciones provinciales, y cosechó 1.053 votos.En segundo lugar se ubicó la moción, que determinaba: Rechazar la propuesta. No inicio de clases. Paro de 48 horas los días 2 y 3 de marzo, con acciones locales. Paro de 72 horas los días 8, 9 y 10 de marzo con acciones provinciales, y tuvo 663 adhesiones.Finalmente, la moción 1 iba por: Rechazar la propuesta. No inicio de clases. Paro de 48 horas los días 2 y 3 de marzo; y paro de 72 horas los días 8, 9 y 10 de marzo, con asistencia a los lugares de trabajo. Obtuvo 224 votos.En total votaron 1.945 y al abrir las urnas se encontraron 5 votos en blanco.